همکاری بخش خصوصی ایران و آفریقای جنوبی گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف بررسی فرصتهای تجاری آفریقای جنوبی وشناسایی فرصت های مشترک تجاری میان دو کشور ودرنهایت، دستیابی و ورود به بازار آفریقای جنوبی برگزارشد.

براساس این گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سفیر آفریقای جنوبی و رایزن اقتصادی این کشور امروز مهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بودند تا در کنار نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و تجار و فعالان اقتصادی در مورد نحوه گسترش روابط دو جانبه با یکدیگر به گفت و گو نشستند. این دیدار که به همت بخش امور بین الملل برگزار شد، ابراهیم محمد سالی سفیر آفریقای جنوبی در ایران به همراه یوسف تیمول رایزن اقتصادی سفارت این کشور در اتاق تهران حاضر شدند و به تشریح فرصت های تجاری کشورشان پرداختند.

در ابتدای این جلسه علی خرم-معاون امور بین الملل اتاق تهران - با اشاره به مشابهت های اقتصادی و سیاسی دو کشور ایران و آفریقای جنوبی را شرکای بالقوه خوبی برای یکدیگر خواند و گفت: "هر دو کشور ایران و آفریقا با مساحت نزدیک به هم، تولید ناخالص داخلی مشابه و رشد اقتصادی نزدیک به هم در سال اخیر از نقطه نظر اقتصادی قرابت در خور توجهی با یکدیگر دارند. از طرف دیگر هر دو کشور به نوعی در منطقه ای که قرار گرفته اند از نظر سیاسی و اقتصادی پیشرو بانفوذ هستند و این گسترش روابط بین دو کشور را تسهیل می کند."

سید علی خرم ملت ایران با اشاره به حمایت های ایران از مردم آفریقا در سال های مبارزه مردم این کشور علیه آپارتاید و شکل گیری روابط سیاسی بالا پس از پیروزی این جنبش ادامه حیات روابط دیپلماتیک را منوط به روابط اقتصادی بالا دانست و گفت: "هم اکنون حجم مراودات اقتصادی دو کشور حدود 5/3 میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت های دو کشور این رقم بسیار پایین است.متاسفانه چیزی حدو.د 3/3 میلیارد دلار از این مقدار نیز مربوط به صادرات نفت و محصولات وابسته به از ایران به افریقاست.یعنی مراودات تجاری دو کشور در دیگر زمینه ها بسیار اندک است."

خرم با اشاره به سفر چند ماه پیش یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به آفریقای جنوبی از سفر دوباره آل اسحاق در چند هفته ی آینده به همراه نمایندگانی از سایر سازمان های اقتصادی به این کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا این دیدارها دریچه ای تازه در روابط اقتصادی دو کشور بخصوص بین بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در شهرهای مختلف ایران و آفریقای جنوبی شود.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران نیز در این دیدار خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان تجاری، ایران را یک قدرت اقتصادی منطقه ای خواند که دایره نفوذش بسیار بزرگتر از مرزهای رسمی آن است.

ابراهیم محمد سالی با مشابه خواندن وضعیت ایران و آفریقای جنوبی در دو منطقه خاورمیانه و جنوب قاره آفریقا افزایش مراودات دو کشور را به سود هر دو طرف دانست و از برگزاری جلسات مذاکره رودرور بین تجار ایرانی و آفریقایی استقبال کرد.

سالی هم چنین از علاقه سرمایه گذاران هموطنش در ایران سخن گفت و نرخ سرمایه گذاری آفریقای جنوبی در ایران از بالاترین نرخ های سرمایه گذاری خارجی آفریقای جنوبی خواند.وی با اشاره به واردات 25 درصد نفت خام مورد نیاز کشورش از ایران گفت که چند ماه پیش برای پیگیری ارتقا سطح روابط دو جانبه یک دفتر بازرگانی در این سفارت در تهران گشوده شده است که سرپرستی آن نیز با یوسف تیمول رایزن اقتصادی سفارت است.

سفیر افریقای جنوبی گفت: "اگر چه دولت نژادپرست افریقای جنوبی با نظام شاهنشاهی ایران در سال های دور روابط خوبی داشتند اما با پیروزی انقلاب اسلامی این روابط در حمایت از جنبش ضد آپارتاید مردم آفریقا به طور کامل قطع شد و پس از پیروزی جنبش دوباره برقرار شد.

وی گفت: "دولت آفریقای جنوبی با کاهش نرخ تورم،کسری بودجه و کاهش بدهی خارجی توانست یک ثبات اقتصادی ایجاد کند.آفریقای جنوبی در حال گذار از بحران است و با سیاست های دراز مدت خود توانسته از سال 19994 تاکنون به جز سال اخیر در شاخص رشد اقتصادی در دنیا رکوردشکن باشد."

ابراهیم محمد سالی عنوان کرد: "قوانین جدید مالی وبانکی آفریقای جنوبی باعث شده تا این کشور زیان کمتری نسبت به سایر کشورها در بحران اقتصادی ببیند و حتی بانک جهانی برای اصلاح قوانین خود از مقررات بانکی آفریقای جنوبی استفاده می کند."

سالی گفت دولت آفریقای جنوبی در سه سال گذشته حدود 80 میلیارد دلار در بخش های زیربنایی و زیرساخت ها هزینه کرده و امیدوار است تا در آینده نزدیک و پس از عبور از بحران به نرخ رشد 6 درصد برسد.

سفیر آفریقای جنوبی توسعه همکاری های ایران و کشورش را نیازمند شناسایی فرصت ها و استعدادها دانست و برگزاری جام جهانی 2010 در این کشور را فرصت بسیار مناسبی برای تجار و سرمایه گذاران خارجی به خصوص ایرانی ها خواند.

در ادامه این دیدار یوسف تیمول رایزن اقتصادی سفارت با ارائه فیلم و شاخص های آماری در مورد اقتصاد آفریقای جنوبی و فرصت های سرمایه گذاری در آن اطلاعاتی ارائه داد و فعالان اقتصادی و بازرگانی حاضر در جلسه نیز در مورد ابهامات و مسائل خود سوالاتی پرسیدند.