تحقق اهداف برنامه چهارم در تولید فولاد، مس و آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، احمد علی هراتی نیک گفت : ظرفیت تولید فولاد از 1/10 میلیون تن در پایان برنامه سوم به1/17 میلیون تن در پایان برنامه چهارم رسیده است که سهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از این میزان 8/ 15 میلیون تن در سال می باشد.

هراتی نیک خاطر نشان کرد: این در حالی است که هشت طرح فولادی نیز با ظرفیت 4 /6 میلیون تن و چند طرح توسعه ای در شرکت های فولاد سازی دولتی و خصوصی تا پایان سال 1390 به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو میزان تولید فولاد خام در سال 87 را 9/10 میلیون تن ذکر کرد وافزود: با بالفعل کردن ظرفیت های ایجاد شده و پس از طی دوره آمادگی بهره وری، میزان تولید به حدود ظرفیت خواهد رسید که این امر، گامی بلند در مسیر خودکفایی تولید فولاد خام خواهد بود.

وی درخصوص توسعه ظرفیت های بخش آلومینیوم نیز گفت: ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور از 230 هزار تن در پایان برنامه سوم ، بدون احتساب بخش خصوصی، به 457 هزار تن در پایان برنامه چهارم رسیده است. همچنین میزان تولید آلومینیوم در سال 87 معادل 248 هزار تن بوده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در خصوص ظرفیت تولید مس نیز بیان داشت : ظرفیت تولید مس کاتد در پایان برنامه چهارم 255 هزار تن است که تاکنون 80 درصد این ظرفیت به تولید رسیده است وتا پایان سال، میزان تولید و ظرفیت ایجاد شده برابر خواهد شد.

هراتی نیک با بیان این که ظرفیت تولید سنگ آهن کشور از 3/14 میلیون تن در پایان برنامه سوم توسعه به 4/27 میلیون تن در پایان برنامه چهارم رسیده است، افزود : تمام این ظرفیت به تولید رسیده است.