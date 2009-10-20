احتمال رویارویی ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران با استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران که به تازگی دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی آذربایجان برگزار کرده‌اند، پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به احتمال فراوان در دیداری تدارکاتی به مصاف استرالیا خواهند رفت.

استرالیایی‌ها به مسئولان کمیته فوتبال ساحلی کشورمان پیشنهاد کرده‌اند پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا یک دیدار دوستانه در امارات با تیم ملی ایران داشته باشند. با توجه به اینکه استرالیا می تواند یکی از رقیبان کشورمان در مسابقات آسیایی باشد، هنوز مقامات کمیته فوتبال ساحلی با این درخواست موافقت نکرده‌اند. در صورت موافقت مربیان تیم ملی این دیدار دوستانه پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در امارات برگزار می شود.

مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا آبانماه سالجاری در کشور امارات برگزار می شود.

بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که مراحل آماده سازی نهایی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را در تهران پشت سرمی گذارند، امشب برای زیارت مسجد جمکران راهی قم می شوند.