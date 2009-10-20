احتمال بارشهای پراکنده در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی به سبب وجود جریانات ناپایدار شرقی تا اواخر هفته در برخی نقاط جنوب شرق، دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس در ساعات بعد از ظهر رشد ابر، وزش باد و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش در سه روز آینده در برخی نقاط جنوب غربی و سواحل غربی خلیج فارس مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

از بعد از ظهر روز پنج شنبه با فراهم آوردن شرایط ناپایداری در نوار غربی کشور برای شمال غرب و غرب نیز رگبار و رعد و برق روی خواهد داد که به تدریج در روز جمعه نیمه غربی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کمینه و بیشینه دمای هوای فردا دوشنبه در استان تهران به ترتیب 22 و13درجه سانتیگراد خواهد بود.