پیکر شهید سردار مرادی در ایرانشهر تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، پیکر پاک و مطهر سردار ولی فتح مرادی فرمانده سپاه شهرستان ایرانشهر که در جریان حادثه تروریستی پیشین شهرستان سرباز به فیض شهادت نائل آمد، امروز با حضور خیل عظیم مردم شیعه و سنی ایرانشهر تشییع و خاکسپاری شد .

بنا بر همین گزارش مردم ولایتمدار ایرانشهر اعم از شیعه و سنی با حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر پاک این شهید، بار دیگر وحدت، انسجام و یکدلی خود را به نمایش گذاشتند .

سران طوایف، عشایر و قبایل بلوچ، بازاریان، بسیجیان و گروه های مختلف مردمی با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس" این جنایت ددمنشانه را محکوم کرده و خواستار اشد مجازات برای عاملان این حادثه تروریستی از سوی مسؤولان امنیتی و قضایی استان شدند .

سردار شهید ولی فتح مرادی در سال 1342 در شهر بمپور از توابع شهرستان ایرانشهر چشم به جهان گشود و با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیج و در سال 1362 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد .

این شهید بزرگوار طی هشت سال دفاع مقدس در عملیات های مختلف شرکت کرد و در سال 1365 در منطقه حور العظیم مجروح شد که به مدت یک ماه در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود .

وی پس از جنگ تحمیلی فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان های سراوان، خاش، نیکشهر و ایرانشهر را عهده دار بود و در راستای حفظ امنیت و وحدت بین شیعه و سنی نقش مهمی ایفا کرد .