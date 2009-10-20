اجرای نادرست اصل 44 فقط توسعه شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، غلامحسین مسعودی ریحان ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مقالات برتر همایش توسعه ارسباران گفت: متأسفانه علیرغم اینکه اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول مترقی قانون اساسی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و جلوگیری از تصدی گری دولت است ولی سرمایه گذاران کلان بخش خصوصی در راستای اصل 44 تمایل به سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ و امکانات ویژه داشته که همه این موارد باعث شده امکان سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته میسر نشود.

وی از دولت و مسئولان دست اندرکار این اصل مهم قانون اساسی خواست با تسهیلات ویژه زمینه تشویق و حضور سرمایه گذاران را در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم نمایند.

نماینده مردم اهر و هریس از توافق مسئولان منطقه با شرکت سرمایه گذاری مس برای ایجاد صنایع تولید مفتول در جهت تأمین مواد اولیه صنایع مس در این شهرستان خبر داد و افزود: در صورت تحقق این امر گامی مثبت در جهت ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود.

غلامحسین مسعودی ریحان همچنین از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد کارخانه مولیبدن و صنایع جانبی مس در شهرک صنعتی اهر و ایجاد نیروگاه 1000 مگاواتی در شهرستان اهر خبر داد.

وی در پایان این همایش ضمن تاکید بر استفاده بهینه از پتانسیل های بالقوه منطقه، محورهای مهم توسعه این شهرستان را سه بخش کشاورزی، معدن و گردشگری عنوان کرد و خواستار تمهیدات ویژه دولت در جهت ایجاد زیرساختهای لازم در زمینه های فوق شد.

در پایان این همایش پس از قرائت دومین همایش توسعه ارسباران در 18 بند از ارائه کنندگان پنچ مقاله برتر تجلیل شد.

برای این همایش 145 مقاله ارسال شده بود که 45 مقاله به عنوان مقالات منتخب به صورت کنفرانس و پوستر در مدت دو روز ارائه شد.