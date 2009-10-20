بستر کار محققان در حوزه فناوریهای نوین را فراهم می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از بخشهای جدید مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: ما در این دانشگاه سعی می کنیم برای همه محققان و استادان حداکثر امکانات را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: امروز بخشی از دستگاههای جدید در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما مورد بهره برداری قرار می گیرند که بخشی از این دستگاهها از خارج از کشور به منظور توسعه تحقیقات در زمینه نانوفناوری خریداری شده و بخشی دیگر توسط محققان این مرکز تحقیقاتی ساخته شده است.

جاسبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مقالاتی که در زمینه فناوریهای جدید از سوی دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد نوشته می شود و در مجلات معتبر دنیا به چاپ می رسد با آخرین مقالات در زمینه این فناوریها برابری می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد در حوزه نانو فناوری فعالیتهای محققان این رشته در دانشگاه آزاد در بخشهای مختلف به کار گرفته شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تمهیدات دانشگاه آزاد برای پیشگیری از آپارتاید علمی که از سوی برخی محافل علمی دنیا نسبت به دانشمندان ایرانی اعمال می شود، گفت: ما با یکسری محدودیتهایی در دنیا مواجهیم که این محدودیت ها هم در زمینه چاپ مقالات و هم درج نام نویسندگان مقالات ایرانی است اما محققان ایرانی باید آنقدر کار کنند و فعالیتهای علمی خود را توسعه دهند تا آنها باورشان شود که جمهوری اسلامی ایران و دانشمندان آنها می توانند در همه حوزه ها حرفی برای گفتن داشته باشند.