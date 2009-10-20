احد کاظمی مرد طلائی و پتروشیمی قهرمان تور آذربایجان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، با پایان مرحله ششم بیست و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان پرونده بیست و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بسته شد و در مجموع 829 کیلومتر احد کاظمی رکابزن تیم پتروشیمی تبریز پیراهن طلایی را با زمان 21 ساعت و 9 دقیقه و 13 ثانیه را از آن خود کرد.

پس از وی حسین عسگری رکابزن تیم پتروشیمی تبریز با زمان 21 ساعت و 9 دقیقه و 33ثانیه دوم است و قادر میزبانی مرد شماره یک دوچرخه سواری آسیا و رکابزن تیم پتروشیمی تبریز با زمان 21 ساعت و10 دقیقه و 9 ثانیه سوم شدند.

در مجموع 6 مرحله تور بیست و چهارم دوچرخه سواران تیم پتروشیمی تبریز عنوان قهرمان تیمی بیست و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان را با زمان63 ساعت و 27 دقیقه و 55ثانیه از آن خود کرد و پس از پتروشیمی تبریز تیم شهرداری تبریز با زمان 63 ساعت و 41 دقیقه و 24 ثانیه دوم شد و تیم دانشگاه آزاد با زمان 63 ساعت و 44دقیقه و سوم شد.

بهنام خسروشاهی دوچرخه سوار تبریزی تیم نیروی زمینی نیز با28 امتیاز پیراهن امتیازی را در تصاحب کرد ومهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با 13 امتیاز دوم شد و حمید شیری از ترافیک تهران با 11 امتیاز سوم شد .

در رقابت کوهستان امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با 20 امتیاز پیراهن سلطان کوهستان را از آن خود کرد و صمد پور سیدی از پتروشیمی تبریز با امتیاز 12 دوم شد و قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز با 8 امتیاز سوم شدند.

برای برگزاری این دوره از تور علاوه بر افزایش میزان جایزه تور از 15 هزار دلار به 50 هزار دلار، به هرتیم خارجی مبلغ دو هزار دلار به عنوان هزینه تیمی پرداخت شد.

بیست و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با حضور شش تیم خارجی اوگاندا، یونان، افغانستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه و هشت تیم داخلی پتروشیمی و شهرداری تبریز ، گاز مازندران ، مس و ولی عصر کرمان ، شهرک های صنعتی همدان، ترافیک تهران و نیروی زمینی در شش مرحله و به مسافت 829کیلومتر برگزار شد.

بعد از 23 سال تور دوچرخه سواری آذربایجان مرزهای ایران اسلامی را در نوردید و مردم جمهوری نخجوان شاهد رکاب زدن سفیران ورزشی ایران اسلامی و 6 کشور خارجی بودند .

در مراسم اختتامیه مرحله چهارم تور دوچرخه سواری آذربایجان در نخجوان از سوی دکتر فخاری مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی تعداد 100 دوچرخه به نشان دوستی و توسعه روابط ورزشی به مردم نخجوان اهداء شد.

در این مراسم به طور نمادین یک دستگاه دوچرخه به مسئول ورزش وجوانان جمهوری خودمختار نخجوان از سوی دکتر فخاری مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی اهداء شد.

برای نظارت بر بیست و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان ابراهیم عمر نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری UCI بود و ابراهیم عمر از کشور مالزی و در چند دوره قبل نیز تجربه حضور در تور دوچرخه سواری آذربایجان را داشت.

ابراهیم عمر نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری UCI در طول برگزاری تور 24 خبر از ارتقاء سطح تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از سطح B به A در آسیا و رنکینگ فدراسیون جهانی دوچرخه سواری UCI داد.

برای اولین بار در تاریخ تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از هلی کوپتر سازمان هلال احمر برای تصویربرداری در مسیر جلفا به کلیبر استفاده شد.