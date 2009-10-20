به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم وزیر ارشاد با اشاره به دعوت رئیس مجلس و برخی نمایندگان برای حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت: از مدتها قبل قرار بود برای مراسم در خدمت رئیس مجلس باشیم که به علت سفر خارج از کشور ایشان این امکان فراهم نشد. گویا بحث لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم به درازا کشیده که نمایندگان مجلس نیز نتوانستند به مراسم بیایند. با این حال همه قوای سه‌گانه به ویژه دولت عنایت خاصی به رسانه ها دارند.

وی نقش و تاثیر رسانه ها را بر جامعه انکارناپذیر توصیف کرد و افزود: انتظار این است که تمام رسانه‌ها آینه تمام‌نمای واقعیت باشند و اهالی مطبوعات باید این نکات را مد نظر داشته باشند. جامعه ای که مطبوعات آن پویاتر باشد جامعه ای زنده و پرتحرک است چه در عرصه های داخلی و چه در عرصه های خارجی.

وزیر ارشاد گفت: اینکه مطبوعات ما مطالبات حقیقی و کاستی های جامعه را بیان کنند درست است. اما اگر بنا باشد فقط به برخی مشکلات واهی پرداخته شود نه تنها گره گشا نخواهد بود بلکه خود می تواند بر مشکلات بیفزاید. باید مطبوعات ما به عنوان دیده بینا، گوش شنوا و زبان گویا مطالب را بیان کنند و مردم هم از دست اندرکاران و کسانی که این احساس تعهد و مسئولیت را کرده اند انتظار دارند برخی موارد رعایت شود.

حسینی با اشاره به این موارد ادامه داد: اولین نکته رعایت عدالت و انصاف است. نباید حتی زشتکاری و دشمنی دیگران باعث شود مطبوعات پا را از عدالت فراتر بگذارند. دومین نکته بحث سودمندی و فایده رسانه‌ها است؛ ما انبوهی از اطلاعات و اخبار را داریم و از بین اینها گلچین کردن انتظاری طبیعی است. توجه به مصالح عمومی جامعه و آرامش‌بخشی و امیدآفرینی از مواردی است که باید رعایت شود. بحث بیطرفی هم نکته مهمی است؛ گاهی اوقات آدم بعضی گزارشها را می‌خواند که معلوم نیست خبر است، گزارش است، تحلیل است، چیست؟ به هر حال تاثیرگذاری بیان احسن در مخاطب بیشتر است. بحث حریم خصوصی افراد را هم باید مد نظر قرار داد.

وزیر ارشاد با تاکید بر وحدت و همبستگی جامعه به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) با این مضمون که "اختلاف امتی رحمه" گفت: در اینجا اختلافات نظری در سلایق و اجراست که این همان تضارب آرا و اندیشه هاست. به هر حال در بسیاری از مسائل باید دیدگاههای مختلف مطرح شود اما بعضی مسائل هم جزو ارکان است و اختلافی در آنها نیست.

وی افزود: حوادثی که دو روز قبل در مرز پاکستان اتفاق افتاد و آنچه چندی پیش در کردستان رخ داد همه با هم مرتبط است . در همین انتخابات دیدم که چه شادی و شعفی ایجاد شد که ناشی از مشارکت گسترده مردم بود اما بعضی ها راهشان را کج کردند ولی اقتدار و صلابت و همبستگی امت ما به گونه ای است که آنها نمی توانند از این اختلافات بهره برداری کنند.

حسینی با اشاره به برنامه هایی که در مجلس ارائه کرده است تصریح کرد: بحث نظام جامع رسانه ای و نیز رتبه بندی مطبوعات دو موردی است که با مسئولان مجلس در میان گذاشته شده است. امیدواریم دوستان مطبوعاتی ما در اولین فرصت نظرشان را درباره این مقولات ارائه کنند تا این مشارکت ها به آنچه که در نهایت تدوین می شود کمک کند.

وزیر ارشاد در پایان سخنانش با اشاره به مسئولیت خطیر رسانه‌ها در برهه کنونی گفت: آخرین خبری که از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد مصاحبه ای بود با فردی که مسئولیت شهادت عزیزان ما را بر عهده گرفته و کاملا مشخص است که جهت گیری های چنین رسانه هایی به کدام سمت و سو است و چه همکاری‌هایی بین سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی و رسانه ها بخصوص رسانه های فارسی زبان برقرار است.

پیش از سخنان وزیر ارشاد علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وی با اشاره به برگزاری سومین دوره نمایشگاه مطبوعات به صورت مستقل در نمایشگاه کتاب عنوان کرد: برخی احساس می کردند با این کار استقبال خوبی از نمایشگاه مطبوعات به عمل نیاید. با این حال شاهد بوده و هستیم که هم رسانه ها استقبال بسیار چشمگیرتری نسبت به سال گذشته داشتند و هم بازدید کنندگان افزایش یافته است.

وی افزود: امسال بیش از 600 غرفه در نمایشگاه مطبوعات برپا شده که به خبرگزاری ها، نشریات مختلف، روزنامه ها، پایگاههای اطلاع رسانی اختصاص دارد. بیش از 1500 نشریه در نمایشگاه امسال حضور دارند.

ملکیان با اشاره به تفاوت‌های این دوره با دوره‌های قبلی نمایشگاه مطبوعات گفت: برای نخستین بار نشریات دانشجویی هم به عنوان قشری فعال در عرصه اطلاع‌رسانی در نمایشگاه مطبوعات مشارکت دارند. 1800 نشریه دانشجویی از 21 دانشگاه در نمایشگاه حضور دارند. همچنین امسال پایگاههای اینترنتی و روابط عمومی‌های دستگاههای دولتی را به نمایشگاه اضافه کردیم. رسانه‌هایی از 35 کشور به نمایشگاه مطبوعات آمده اند که از هر کدام از این کشور دو یا سه رسانه حضور دارد.

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به شیوه بازنمایی کشورمان در رسانه های کشورهای دیگر تاکید کرد: امروز می‌خواهیم در نمایشگاه مطبوعات امسال تبلیغات منفی را که قدرت های استکباری در خصوص ایران راه می اندازند چه در زمینه رسانه ها و چه سایر مسائل، از نزدیک ببینیم تا همگان بیشتر با واقعیت ها آشنا شوند. امروز جنگ ، جنگ رسانه هاست و هر کس در عرصه رسانه قوی تر ظاهر شود برنده خواهد شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود:عمده رسانه های مشهور و پرتیراژ و پرمخاطب دنیا در اختیار قدرت های سلطه گر جهانی است و آنها هستند که افکار عمومی جهان را رقم می‌زنند؛ زشت را از زیبا و زیبا را زشت جلوه می دهند و به راحتی دموکراسی و آزادی واقعی را خشونت طلبی و محدودیت نشان می پندارند و جنگ طلبی و خشونت طلبی خودشان را دموکراسی.

ملکیان ادامه داد: اما واقعیت جز این است و ملت های آزاده دنیا به خوبی می دانند که آنچه در پس گزارش ها و خبرها و تحلیل‌های این رسانه‌ها وجود دارد جز این است. متاسفانه رسانه های غربی واقعیت ها را آنگونه که هست منعکس نمی کنند و بلکه برعکس عمل می‌کنند. پس وظیفه رسانه های ماست که در دفاع از آزادی هایی که ملت ایران دارندعمل کنند و واقعیت ها را منعکس کنند بلکه بتوانیم تا اندازه ای از تبلیغات غربی ها جلوگیری کنیم.

وی افزود: اگرچه رسانه ها در اختیار نظام رسانه ای غرب است واجازه نمی دهند صدای ملت های عدالت خواه به گوش مردم جهان برسد ولی اگر همین تعداد محدود رسانه مستقل یکپارچه باشند مطمئن هستم که قدرت و هیمنه رسانه های غربی در هم خواهد شکست.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد انعکاس جنگ غزه را توسط رسانه‌های مستقل به عنوان یکی از موارد موفق تلاشهای رسانه‌ها ارزیابی کرد و گفت: با این حال امروز باز هم به رغم انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر آقای گلدستن درباره جنایات رژیم صهیونیستی می‌بینیم همان رسانه‌های غربی دارند بر این گزارش سرپوش می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند به گوش جهانیان برسد. وظیفه ما رسانه هاست که انحصار رسانه ای را درباره فلسطین بشکنیم و گزارش گلدستن را به گوش جهانیان برسانیم.