ایران آماده همکاری های راهبردی با ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سفر به ترکیه و دیدار با مقامات آن کشور با احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه ضمن تاکید بر روابط حسنه دو کشور در سالهای اخیر گفت : ترکیه می تواند به مثابه پل ارتباطی ، ایران را به اروپا وصل کند، همچنین ایران نیز توانایی آن را دارد که در برقراری ارتباط میان ترکیه و آسیای مرکزی نقش موثری را ایفا نماید.

در ادامه دکتر محسن رضایی گفت : طرح منطقه آسیای جنوب غربی نقش راهبردی و استراتژیک در روابط میان ایران و ترکیه خواهد داشت و موجب جهش اقتصادی دو کشور خواهد شد و از طرف دیگر صلح و همکاری و ثبات را در منطقه تقویت خواهد نمود.

در ادامه این دیدار احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد: ترکیه قویا از طرح تشکیل نظام جدید بر اساس سازمان همکاری های اقتصادی اکو حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر است احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با حفظ سمت ، مشاور عالی نخست وزیر ترکیه ، رجب طیب اردوغان است.

