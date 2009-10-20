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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۴

رضایی در دیدار داوود اوغلو:

ایران آماده همکاری های راهبردی با ترکیه است

ایران آماده همکاری های راهبردی با ترکیه است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که طرح منطقه آسیای جنوب غربی نقش راهبردی و استراتژیک در روابط میان ایران و ترکیه خواهد داشت و صلح و همکاری و ثبات را در منطقه تقویت خواهد نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سفر به ترکیه و دیدار با مقامات آن کشور با احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه ضمن تاکید بر روابط حسنه دو کشور در سالهای اخیر گفت : ترکیه می تواند به مثابه پل ارتباطی ، ایران را به اروپا وصل کند، همچنین ایران نیز توانایی آن را دارد که در برقراری ارتباط میان ترکیه و آسیای مرکزی نقش موثری را ایفا نماید.

در ادامه دکتر محسن رضایی گفت : طرح منطقه آسیای جنوب غربی نقش راهبردی و استراتژیک در روابط میان ایران و ترکیه خواهد داشت و موجب جهش اقتصادی دو کشور خواهد شد و از طرف دیگر صلح و همکاری و ثبات را در منطقه تقویت خواهد نمود.

در ادامه این دیدار احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد: ترکیه قویا از طرح تشکیل نظام جدید بر اساس سازمان همکاری های اقتصادی اکو حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر است احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با حفظ سمت ، مشاور عالی نخست وزیر ترکیه ، رجب طیب اردوغان است.

کد مطلب 968154

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