تسامح در اجرای فرامین رهبری منجر به جنگ نرم شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام سید جلال شربیانی بعد از ظهر سه شنبه در تبیین مسایل اخیر در جمع دانشجویان افزود: اگر هشدارهای رهبر معظم انقلاب در دوره های قبل درباره تهاجم ، شبیخون و ناتوی فرهنگی جدی گرفته می‌شد و با تساهل و تسامح برخورد نمی شد، زمینه‌های بروز جنگ نرم فراهم نمی آمد.

وی با بیان این که دانشجویان باید با آگاهی، تیزبینی، فهم درست و عمیق سیاسی با جنگ نرم روبرو شوند اظهار داشت: این جنگ ماهیتی ضد فرهنگی دارد که دشمنان نظام جهت عملیاتی کردن آن ، حوزه فکری _ فرهنگی نفوذشان را به حوزه سیاسی _ امنیتی تغییر داده اند.

شربیانی افزود : غرب در این جنگ در پی از پادرآوردن اندیشه و تفکر جامعه است تا بنیادهای فکری و فرهنگی را سست و با ایجاد بدبینی نسبت به حاکمیت تزلزل و بی ثباتی تزریق کنند. معاون نهاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تاکید بر لزوم آگاهی از مختصات مبارزه در جنگ نرم گفت : دانشجویان باید با قواعد و تاکتیک های مقابله با این جنگ آشنا باشند چرا که برخورد و مقابله سخت در جنگ نرم هزینه گزافی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

شربیانی تصریح کرد: اساتید و نخبگان دانشگاهی وظیفه دارند با کنار زدن پرده های تردید که گاهی حتی دل های پاک را به لرزه می اندازد ، به میدان بیایند و حقایق را افشا کنند .

وی با بیان این که طراحان و هواداران جنگ نرم قصد تخریب فضای علمی، مبانی فکری و عقیدتی افراد جامعه، ایجاد بلوا و نا آرامی و تعطیل کردن دانشگاه ها را دارند، افزود: نخبگان دانشگاهی باید در شناسایی و رصد این تهدیدات و آرام و منطقی نگه داشتن فضای دانشگاه ها بیش از پیش فعال بوده و هشیار عمل کنند .

معاون نهاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز با اشاره به این که تمامی توطئه ها با اتکا به اصل مترقی ولایت فقیه و عمل به فرامین رهبری امکان مهار شدن دارد، افزود: مطمئناً اساتید و نخبگان دانشگاهی از تجربه تلخ حضور بیگانگان در منطقه خاورمیانه و بلعیدن منابع زیرزمینی مطلعند.

وی تصریح کرد: اگر امروز دشمن با جنگ نرم به سراغ ما آمده به این خاطر است که با همه توانایی و ابزارهای فوق پیشرفته در جنگ سخت نتوانست کاری از پیش ببرد .

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر این که دشمنان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، تجزیه جغرافیایی، قومی و نژادی ایران را مد نظر دارند گفت: مکانیسم های جنگ نرم و به کارگیری تکنیک های عملیات روانی که نقشه آن از سوی سازمان سیا با عنوان دلتا طراحی و در حال انجام است با استفاده از دکترین مهار، خبر پراکنی در رسانه و نافرمانی های مدنی دنبال می شود .

شربیانی درپایان یکی از وظایف دفاتر نهاد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اطلاع رسانی دقیق و صحیح از مسائل و رویدادهای سیاسی به دور از تاثیرپذیری دانست و گفت: این امر با در نظر گرفتن شرایط و ملزومات هر دانشگاهی باید اجرا شود و جلسات سخنرانی ، گفت و گوی چهره به چهره با استفاده از اساتید مطرح سیاسی و پاسخ به شبهات در جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی با جدیت پیگیری شود.