خودداری برهانی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید برهانی در جمع خبرنگاران از اختصاص یک میلیارد دلار خط اعتباری به صورت "ری فاینانس" برای صادرکنندگان به منظور واردات مواد اولیه برای تولید به منظور صادرات خبرداد و گفت: این مصوبه که هفته آتی به بانکها ابلاغ خواهد شد، شرایط را برای صادرکنندگان در دریافت تسهیلات از بانکها تسهیل می کند.

معاون ارزی بانک مرکزی نرخ سود خطوط اعتباری فوق را 3.2 درصد اعلام کرد و افزود: البته این امر به به خوش حساب بودن مشتریان نزد بانکها و یا قصور در بازپرداخت تسهیلات پرداختی نیز بستگی دارد، به نحوی که اگر صادرکننده ای که مشتری بانک است، خوش حساب باشد می تواند با نرخ کمتری تسهیلات را دریافت نماید.

وی با بیان اینکه تشویق صادرات همواره مد نظر دولت و بانک مرکزی بوده است، گفت: خطوط اعتباری مذکور به کلیه بانکها اعم از دولتی و خصوصی متناسب با وضعیت بانکها توسط بانک مرکزی اختصاص خواهد یافت.

مشتریان بدحساب بانکی

برهانی در خصوص پرداخت تسهیلات از این خطوط اعتباری به مشتریان بدحساب نیز بیان کرد: این موضوع باید توسط بانک ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد و این امر بستگی به تصمیم مدیریت بانک مربوطه دارد، به عبارت دیگر کمیته های اعتباری یا کمیته های مدیریت ریسک بانکها در این خصوص تصمیمات مربوطه را اتخاذ می کنند.

وی در مورد عدم استقبال از تسهیلات ارزی 100 و 50 میلیون دلاری بانکها برای صادرات اظهارداشت: افرادی که از این تسهیلات استفاده نمی کنند، ممکن است که نگران نوسانات نرخ ارز باشند، اما چنانچه قیمت محصول صادر شده مناسب باشد، درآمد آن یک جریان ارزی خواهد بود که به راحتی می تواند از وجوه مذکور استفاده نماید. حتی می تواند از نوعی هجینگ ارزی نیز استفاده کرده و یا نوسانات احتمالی نرخ ارز را برا یخود کاهش دهد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به حجم تقاضای بسیار بالا و درخواستهای زیاد برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور، تصریح کرد: این حجم تقاضا بیش از توان بانکها است.

به گفته وی در برخی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حجم تقاضا بر روی بانکها به نسبت بانکهای ایران بسیار کمتر است، به عنوان مثال در در آمریکا و کشورهای اروپایی 35 یا 55 درصد از حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بر روی بانکها و بقیه بر روی بخشهای مختلف از جمله بازارهای مالی است.

برهانی ادامه داد: در ایران بیش از 90 درصد تقاضاها بر روی سیستم بانکی متمرکز می شود که ممکن است بانکها قادر به پاسخگویی نباشند و مجبور به اولویت بندی و اعمال محدودیت می شود که این امر نارضایتی را به دنبال دارد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در مورد اسعار خارجی محدودیتی از نظر معاملات یا هجینگ وجود ندارد، افزود: اسعار مختلف با بازارهای بین المللی در ارتباط است و شیوه های مختلفی وجود دارد که می تواند اسعار مختلف را در مقابل یکدیگر پوشش داد.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این خصوص در حال مطالعه بر روی ریال ایران هستیم تا راهکاری بیابیم که مغایرتی با شرع مقدس نداشته باشد و تجار و صادرکنندگان بتوانند از آن استفاده کنند که امیدواریم نتایج این مطالعات وسیع در سال 89 آماده ارائه شود.

خودداری از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی

وی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی خود داری کرد و افزود: برای رفع تحریمها نیز بانک مرکزی همواره رایزنی هایی را داشته است که این رایزنی ها همچنان ادامه دارد.

برهانی با اشاره به اجلاس مشترک پائیزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که هیئت ایرانی نیز در این اجلاس حضور داشت، گفت: در این اجلای بر روی روند اقتصاد جهانی و مشکلات اقتصادی کشورهای درحال توسعه و کم درآمد بحث شد.

وی از وجود تقاضاهایی از سوی بانکهای خارجی برای ایجاد شعبه و بانک در ایران خبرداد. معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا تسعیر دارایی های ارزی درآمد محسوب می شود که مالیاتی از آن اخذ شود، زیرا امسال 3 هزار میلیارد تومان سازمان مالیاتی در این ارتباط از بانک مرکزی مالیات طلب کار است، گفت: این مالیات نشات گرفته از قوانین مالیاتی است و از نظر حسابداری معتقدیم تا پولی تحقق نیافته و تبدیل به حال نشده باشد و درآمد آن از بالقوه به بالفعل تبدیل نشده باشد، نباید مالیاتی به آن تعلق گیرد. ولی در هر حال بانک مرکزی تابع قوانین مالیاتی کشور است.