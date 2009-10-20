دو تن از پرسنل انتظامی ایرانشهر به شهادت رسیدند

سرهنگ محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در این اقدام ناجوانمردانه استوار دوم حسین تالانه و گروهبان یکم صادق نقوی دو تن از پرسنل انتظامی شهرستان ایرانشهر ساعت 19 و 10 شب گذشته درحال گشت زنی به صورت گشت موتوری در خیابان ولایت این شهرستان، مورد حمله دو فرد ناشناس قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت رسیدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: هنوز هویت ضاربین و عاملین این جنایت مشخص نشده است .

سرهنگ عرب تصریح کرد: ضاربین مسلح به سلاح گرم بوده و پس از به شهادت رساندن این دو مأمور از منطقه متواری می شوند.

وی گفت: در حال حاضر بررسی و تلاش برای یافتن قاتلین مأموران انتظامی ایرانشهر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک این دو شهید نیروی انتظامی نیز امروز سه شنبه با حضور حجت الاسلام محمد جواد عبداللهی امام جمعه ایرانشهر و مولوی عبدالصمد دامنی امام جماعت مسد حقانیه اهل سنت این شهر و با مشارکت گسترده مردم شیعه و سنی ایرانشهر تشییع شد.