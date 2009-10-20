به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که عصر امروز (سه شنبه) و با حضور رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال در دفتر ریاست سازمان برگزار شد، علی سعیدلو در پاسخ به تقاضای پخش زنده رقابت‌های لیگ برتر فوتسال از شبکه سوم سیما که توسط حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال مطرح شد، اظهار داشت: سازمان آمادگی پرداخت هزینه‌های مربوط به راه اندازی این شبکه که بالغ بر یکصد میلیارد تومان می شود را دارد. این شبکه در صورت راه‌اندازی طی 24 ساعت و بطور مداوم برنامه های ورزشی پخش خواهد کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه ورزشکاران سربازان نظام در آوردگاه‌های جهانی و بین‌المللی هستند، یادآور شد: هم سن و سالان شما سال‌ها قبل برای عزت و سربلندی نظام افتخارآفرینی کرده‌اند و امروز نوبت شما جوانان برومند و مستعد ایرانی در عرصه‌های دیگر اجتماعی و فرهنگی است.

سعیدلو خاطر نشان کرد: جای بسی خوشوقتی است که کار زیربنایی که از قبل در فوتبال و فوتسال کشور انجام شده امروز به نتیجه نشسته و شاهد حضور مقتدرانه نوجوانان، جوانان و تیم‌های پایه در رقابت‌های جهانی هستیم. ضمن این که توصیه می کنم در خصوص تیم‌های ملی بانوان نیز این دقت نظر اعمال شود.

وی با توصیه به اعضای تیم‌های مختلف در رشته‌های گوناگون در کسب سه اصل تهذیب، تحصیل و پرورش، خاطرنشان کرد: جوان ایرانی در کنار فکر خوب، از سرعت و تمرکز بهره‌مند است و مطمئن هستم با مدیریت فکر و زمان قادر به کسب افتخارات بیشتر برای ایران اسلامی است.

معاون رئیس جمهور در ادامه به اعطای جوایز از قبل مانده اعضای تیم چهارم جهان در مسابقات برزیل نیز اشاره کرد و گفت: با کسب دومین قهرمانی برای تیم امید در مسابقات ویتنام برای این عزیزان نیز جوایز ارزنده‌ای تدارک خواهیم دید.

برپایه این گزارش دکتر سعیدلو در پاسخ به پرسش خبرنگاران نیز درخصوص باشگاه پرسپولیس تهران گفت: در این بخش باید اصلاحات مدیریتی انجام می شد که با انتخاب آقای حبیب‌ کاشانی امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان اعضای هیئت مدیره جدید باشگاه معرفی شوند.

در ابتدای این جلسه ترابیان رئیس کمیته فوتسال، شمس سرمربی تیم ملی و مهدی تاج نایب رئیس و مدیر تیم‌های ملی، نقطه نظرات خود را در باره رشد و توسعه هر چه بیشتر فوتسال ایران بیان کردند.

در پایان این جلسه حواله دریافت یک دستگاه خودرو توسط رئیس سازمان به اعضای تیم ملی فوتسال کشورمان اهدا شد.