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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

با حکم متکی؛

سلیمانپور معاون آفریقای وزیر امور خارجه شد

سلیمانپور معاون آفریقای وزیر امور خارجه شد

هادی سلیمانپور با حکم وزیر امور خارجه به سمت معاون جدید آفریقای وزارت امور خارجه منصوب و جایگزین محمدرضا باقری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر روز سه شنبه با حضور منوچهر متکی، قائم مقام وزیر و معاونت اقتصادی و مدیران و روسای ادارات حوزه معاونت آفریقا مراسم تودیع و معارفه سابق و جدید آفریقا برگزار گردید.

متکی  در این مراسم با اشاره به سوابق فعالیت های باقری در امور مدیریتی و سفارتخانه های مختلف اظهار داشت: ما از تلاش ها و خدمات باقری در سطوح مختلف که با سعه صدر و حسن ظن و به گونه اعتقادی وظایف محوله را انجام داده و می دهند قدردانی می نماییم.

وزیر خارجه  با برشمردن پیشینه فعالیت هایهادی سلیمانپور در عرصه های متنوع وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: با توجه به خلاقیت و پویایی سلیمانپور در عرصه های مختلف امیدوارم از توان و ظرفیت های علمی و تخصصی ایشان برای پیشبرد اهداف دولت دهم در ادامه راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق مناسبات قاره آفریقا بهره مند گردیم.

متکی کار در آفریقا را دشوار خواند و گفت: مدیران و کارشناسانی که در حوزه آفریقا فعالیت می کنند باید باور عمیقی نسبت به آفریقا داشته باشند تا بتوانند منویات نظام را به نحو مناسبت و شایسته ای اجرا نمایند.

متکی با اشاره به اهمیت آفریقا گفت: آفریقا جایگاه و اهمیت ویژه ای در سیاست های جمهوری اسلامی ایران دارد و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور سنگال به تهران، رایزنی های بین جمهوری اسلامی ایران و سنگال به عنوان ریاست سازمان کنفرانس اسلامی صورت گرفت تا تحرک و نقش آفرینی فعالتری برای مشارکت و کمک به حل بحران های جاری از جمله سومالی و دیگر مناطق آفریقا صورت پذیرد.

وی افزود: ظرفیت های زیرزمینی و دست نخورده قاره آفریقا و امکان مشارکت در اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی و رونق دادن تجارت همگی از جمله مولفه های گسترش مناسبات با این قاره کهن است.

کد مطلب 968163

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