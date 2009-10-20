سلیمانپور معاون آفریقای وزیر امور خارجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر روز سه شنبه با حضور منوچهر متکی، قائم مقام وزیر و معاونت اقتصادی و مدیران و روسای ادارات حوزه معاونت آفریقا مراسم تودیع و معارفه سابق و جدید آفریقا برگزار گردید.

متکی در این مراسم با اشاره به سوابق فعالیت های باقری در امور مدیریتی و سفارتخانه های مختلف اظهار داشت: ما از تلاش ها و خدمات باقری در سطوح مختلف که با سعه صدر و حسن ظن و به گونه اعتقادی وظایف محوله را انجام داده و می دهند قدردانی می نماییم.

وزیر خارجه با برشمردن پیشینه فعالیت هایهادی سلیمانپور در عرصه های متنوع وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: با توجه به خلاقیت و پویایی سلیمانپور در عرصه های مختلف امیدوارم از توان و ظرفیت های علمی و تخصصی ایشان برای پیشبرد اهداف دولت دهم در ادامه راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق مناسبات قاره آفریقا بهره مند گردیم.

متکی کار در آفریقا را دشوار خواند و گفت: مدیران و کارشناسانی که در حوزه آفریقا فعالیت می کنند باید باور عمیقی نسبت به آفریقا داشته باشند تا بتوانند منویات نظام را به نحو مناسبت و شایسته ای اجرا نمایند.

متکی با اشاره به اهمیت آفریقا گفت: آفریقا جایگاه و اهمیت ویژه ای در سیاست های جمهوری اسلامی ایران دارد و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور سنگال به تهران، رایزنی های بین جمهوری اسلامی ایران و سنگال به عنوان ریاست سازمان کنفرانس اسلامی صورت گرفت تا تحرک و نقش آفرینی فعالتری برای مشارکت و کمک به حل بحران های جاری از جمله سومالی و دیگر مناطق آفریقا صورت پذیرد.

وی افزود: ظرفیت های زیرزمینی و دست نخورده قاره آفریقا و امکان مشارکت در اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی و رونق دادن تجارت همگی از جمله مولفه های گسترش مناسبات با این قاره کهن است.