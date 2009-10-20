اطلاع رسانی دستگاهها به مردم بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد ازظهر سه شنبه در هفتمین شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان که با حضور اعضا در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت و ضرورت آگاهی جامعه در خصوص اطلاعات آماری باید برای مردم تبیین و تشریح شود، زیرا این موضوع منجر به تفکرات و اتخاذ تصمیمات بهتر در جامعه خواهد شد.

وی افزود: با اطلاع رسانی از اطلاعات آماری موجود، از یکسو دستاوردها و توفقیات در جامعه برای مردم بیان می شود که این موضوع علاوه بر ایجاد امید و نشاط منجر به ادامه حرکات اصولی و راهبردی در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر با اطلاع رسانی از گرفتاری ها و مشکلات جامعه برای مردم مشخص می شود که با کسب تجربه و راهکارها از وقایع تلخ مانند طلاق می توانند زندگی سعادتند و بهتری را برای جوانان خود رقم بزنند.

در شش ماهه نخست سال جاری 1920مورد طلاق در استان کرمانشاه انجام گرفته است

در ادامه این جلسه مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی در خصوص تعداد وقایع ولادت و فوت در کشور و استان گفت: در شش ماه سالجاری 677 هزار و 99 واقعه ولادت در سطح کشور به وقوع پیوسته است که میانگین ولادت در هرساعت 152 نفر و روزانه 3 هزار و 640 نفر می باشد.

احد جودی افزود: در استان کرمانشاه نیز در شش ماهه نخست امسال تعداد 16 هزار و 934 واقعه ولادت به وقوع پیوسته که بصورت میانیگن در هر ساعت3.8 نفر، روزانه 91 نفر و در هر ماه نیز دو هزار و 822 نفر در استان متولد می شوند.

به گفته وی در نیمه نخست سال گذشته نسبت ثبت ولادت در مهلت قانونی به ثبت جاری در استان 93 درصد بوده که این میزان در نیمه نخست امسال به 95 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: 73 درصد وقایع ولادت در نقاط شهری و 27 درصد نیز در مناطق روستایی صورت گرفته است.

مدیر ثبت احوال استان کرمانشاه همچنین در خصوص تعداد متوفی در شش ماهه نخست امسال در کشور و استان نیز گفت: در شش ماهه نخست امسال 190 هزار و 683 واقعه وفات در سطح کشور به وقوع پیوسته که از این تعداد 164 هزار و 927 واقعه در فاصله زمانی ثبت تا یکسال پس از وقوع به ثبت رسیده است.

جودی تصریح کرد: در کشور در هر ساعت 4.4 نفر، هر روز 107 نفر و در هر ماه 31 هزار و 810 نفر واقعه فوت صورت می گیرد.

وی در خصوص آمار فوت استان نیز گفت: در شش ماهه نخست امسال در استان تعداد پنج هزار و 570 واقعه فوت به وقوع پیوسته که از این تعداد چهار هزار و 985 واقعة آن معادل 89 درصد در فاصله زمانی تا یکسال به ثبت رسیده است.

به گفته وی بطور میانگین در استان کرمانشاه در هر ساعت 1.2، روزانه 30 نفر و در هر ماه 928 نفر واقعه فوت به ثبت می رسد.

مدیر کل ثبت احوال استان اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال 12 هزار و 770 مورد ازدواج و هزار و 920 مورد طلاق نیز در استان صورت گرفته است.

در ادامه جلسه کارشناسان مربوطه به ارائه گزارش در حوزه های مختلف پرداختند.