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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۶

در گزارشی عنوان شد؛

هشدار "خبرنگاران بدون مرز" درباره محدود شدن آزادی مطبوعات در اروپا

هشدار "خبرنگاران بدون مرز" درباره محدود شدن آزادی مطبوعات در اروپا

سازمان خبرنگاران بدون مرز، نگرانی خود را از وخیم تر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار گزارشی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آزادی مطبوعات در اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه در حال از دست دادن چهره خود به عنوان الگوی آزادی بیان است.

بر این اساس، نقض آزادی بیان برای مطبوعات حتی در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا که به عنوان نمونه های دموکراسی در اروپا معرفی می شوند، دیده می شود. بنا بر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز این کشورها هر سال بیش از سال پیش جایگاه خود در این زمینه را از دست می دهند.

در گزارش مذکور همچنین آمده است : برخی کشورهای اروپایی حتی گوی سبقت را از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در منع آزادی مطبوعات ربوده اند.

این در حالی است که فرانسه در فهرست کشورهای دارنده آزادی بیان در ردیف 43 قرار گرفته و درباره سال گذشته هشت پله سقوط کرده است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، علت اصلی روند نزولی فرانسه احکام قضایی دادگاههای این کشور علیه روزنامه نگاران، دستگیری خبرنگاران و بازرسی از خبرگزاریها بوده است.

در عین حال ایتالیا به دلیل فشارهای ناشی از انتشار اخبار مربوط به "سیلویو برلوسکنی" به خبرنگاران، حملات خشونت بار به اصحاب رسانه، وجود مقررات بازدارنده و تصویب قوانین محدود کننده مطبوعات به رتبه چهل و نهم در این فهرست نزول کرده است.

همچنین کشورهای اسلواکی با هفت پله سقوط نسبت به سال گذشته به رتبه چهل و چهارم رسیده و بلغارستان مقامی بهتر از شصت و هشتم به دست نیاورده است. در این بین وضعیت ترکیه از باقی کشورهای حوزه اروپا بدتر بوده به طوریکه این کشور از رتبه بیستم در سال گذشته به مقام 122 تنزل یافته است.

کد مطلب 968168

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