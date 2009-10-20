بازنویسی تاریخ قفقاز برای اصلاح تحریف روسیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر بهرام امیر احمدیان ظهر سه شنبه در همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ گفت: تنها راه ممکن برای مقابله با ادامه تنش ها و حل و فصل منازعات موجود در منطقه قفقاز اصلاح و بازنویسی تاریخ واقعی این منطقه استراتژیک است.

وی با اشاره به تحریف تاریخ قفقاز توسط روسیه طی سایان متمادی افزود: روس ها با تحریفات گسترده و جعل تاریخ و ویژگی های فرهنگی، قومی و زبانی قفقاز، از آن به عنوان اهرم فشار علیه دولت های منطقه استفاده می کنند.

این استاد و صاحبنظر حوزه قفقاز در تشریح گفته های خود افزود: روسیه با ایجاد تفرقه و تنش های ساختگی که اغلب آنها فاقد اصول علمی تاریخی هستند قصد دارد حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قدرت و نفوذ خود را در قفقاز حفظ کند.

وی یادآور شد: منازعاتی چون بحران چچن، گرجستان، قره باغ و … مواردی هستند که روس ها از آن ها به عنوان اهرم های فشار بر دولت های منطقه استفاده می کند.

امیراحمدیان تنها راهکار مقابله با این ترفندها را بازنویسی تاریخ دانست و افزود: برای اینکار باید سیاستمداران عرصه را در اختیار اهالی علم و فرهنگ داده و از طرق ارتباطات دانشگاهی، رسانه ای و فرهنگی بتوان به حل مسئله کمک کرد.

این استاد دانشگاه، با اشاره به تشکیل کمیته بررسی مسئله قتل عام ارامنه مابین ترکیه و ارمنستان و رسیدن به راهکار حل و فصل مشکلات فی مابین تصریح کرد: لازم است برای بازنویسی تاریخ واقعی قفقاز نیز کمیته ای ویژه متشکل از اندیشمندان کشورهای قفقاز و ایران تشکیل شده و در قالب آن، ادله علمی و اسناد تاریخی بررسی و تبیین شود.

وی مشکل امروز اندیشمندان دو طرف را تفاوت میان تاریخ توصیفی و تاریخ انتقادی خواند و افزود: ریشه اینهمه چالش در منطقه و اختلاف میان اندیشمندان ایران و قفقاز در روش های تاریخ توصیفی است.

دکتر امیراحمدیان با تاکید بر لزوم تغییر شیوه نگرش به تاریخ گفت: روش جدید امروز استفاده از تاریخ انتقادی است که بر مبنای آن، اسناد و ادله علمی بررسی و با نگاه انتقادی به رویدادهای تاریخی، ریشه اختلافات تبیین می شود.

وی همچنین به لزوم تغییر لحن برخی از صاحبنظران در این حوزه تاکید کرد و افزود: نگوئیم که قفقاز روی به ایران تعلق داشت بلکه امروز باید به اشتراکات فرهنگی و علائق تاریخی فی مابین تاکید کرد.

دکتر امیراحمدیان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در خصوص قفقاز ادعای سرزمینی ندارد بلکه به شدت با تحریفات تاریخی و غیرعلمی که پایه و اساس درستی ندارند مخالفیم.

وی با دعوت مردم ایران و قفقاز به همدلی و گسترش ارتباطات فرهنگی تصریح کرد: مرزهای سرزمینی ساخته و پرداخته دولت ها است درحالیکه مردم ایران و قفقاز می توانند با تکیه بر اشتراکات مستحکم تاریخی با یکدیگر به تعامل برسند.