شکست پارلمان عراق در تصویب قانون جدید انتخابات / ادامه اختلافات درباره کرکوک

انبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، پارلمان عراق امروز شاهد نشست جنجالی و پرحاشیه ای به سبب ادامه اختلافات درباره مسئله کرکوک بود و همین اختلافات مانع رای گیری درباره تعدیل قانون انتخابات و تصویب قانون جدید شد.



کردها درباره تصویب قانون جدید انتخابات بدون توافق آنها هشدار داده اند.



اگر توافق فوری میان فراکسیونهای پارلمانی درباره قانون جدید انتخابات به دست نیاید، سرنوشت این قانون همچنان در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.



پیش از این، روزنامه الصباح چاپ بغداد از احتمال به تعویق افتادن نشست امروز پارلمان خبر داده بود.





به نوشته این روزنامه، مسئله کرکوک و ترکیب کرسی های پارلمانی آن به عنوان اصلی ترین چالش تصویب قانون جدید انتخابات عراق به شمار می رود.



انتخابات پارلمانی عراق قرار است 16 ژانویه 2010(26 دی) برگزار شود.