اصغر آبخضر به سمت دبیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر آیت‌ الله احمد جنتی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این حکم ابراز امیدواری کرده است تا وی با همکاری همه دست‌اندرکاران مسائل شورا، هیئت امناء، معاونان، کمیسیون طرح و برنامه، مدیران و کارکنان در بهبود کیفیت کارها، بالابردن جایگاه شورا و جلب همکاری مسئولان محترم نظام و حمایت مردم عزیز در انجام وظایف محوله موفق باشند.

آیت‌الله جنتی در ادامه نکاتی را به شرح زیر خاطرنشان کردند:

1- رعایت وظایف شرعی مخصوصاً در صرف اموال بیت‌المال و صرفه‌جوئی

2- رعایت قوانین و مقررات مربوطه

3- سعی در حفظ وحدت و هماهنگی همه اعضاء

4- تدوین و برنامه‌ریزی اهداف بلند مدت و سیاست‌های کلان شورا در ابتدای هر سال و ارائه به اینجانب.

5- تشکیل جلسات با مسئولان سایر دستگاه‌ها و نهادها به منظور جلب مشارکت و استفاده از استعدادهای سایر سازمان‌ها برای هرچه بهتر و پربارتر شدن مراسم.

6- رایزنی‌های مناسب در خصوص شناخت بیشتر منابع بالقوه و اهرم‌های مدیریتی خارج از شورا به جهت بهره‌ مندی از توانمندی‌های موجود در کشور برای کسب اطلاعات مورد نیاز برای بهینه شدن اجرای مراسم.

7- آسیب‌شناسی از اثرگذاری مراسم و ارائه روش‌های مناسب و راهکارهای کاربردی برای بهتر شدن کیفیت مراسم.

8-رایزنی‌های لازم و مناسب با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم برای جلب حمایت‌های آنان.

9- ارائه گزارش نوبه‌ای مسائل کلان و کلی به اینجانب.