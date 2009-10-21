به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تهیه طرح جامع گسترش آموزش عالی استانها در دو ماه آینده اشاره کرد و گفت: امیدوارم طرح گسترش آموزش عالی در کشور با توجه به موضوع آمایش سرزمین تا پایان سال جاری نهایی شود.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو و گسترش مراکز آموزش عالی باید بر اساس نقشه جامع علمی کشور باشد، گفت: در این زمینه اولویت با افزایش ظرفیت رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای تهران و بزرگ کشور است همچنین می توان ظرفیت رشته های کاردانی و کارشناسی را در شهرستانها افزایش داد که با این اقدامات بخشی از معضلات رفاهی دانشگاهها نیز حل می شود.

وزیر علوم با بیان اینکه عضویت اساتید با تجربه در هیئت های مدیره، شرکت های صنعتی و فنی مهندسی موجب ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت می شود گفت: ما می توانیم با ارتباط گسترده با بخش صنعت کشور، امور پژوهشی سازمانهای خارج از دانشگاه را در اولویت انجام قرار دهیم و از این طریق از نظر بودجه و تجهیزات از آنان کمک بگیریم.

وی ارتقا اعضای هیئت علمی را فقط منوط به ارائه مقالات ISI ندانست و اظهار داشت: ارائه مقاله ISI تنها ملاک تولید علم و پیشرفت کشور نیست بلکه نگرش کاربردی به مسائل پژوهشی کشور و امتیاز دهی به امور تحقیقاتی که به حل معضلات کشورمان منجر می شود باعث پیشرفت در امور مملکت می شود و باید در آئین نامه ارتقا لحاظ شود و البته در این خصوص افراط و تفریط نباید صورت بگیرد.