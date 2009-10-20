پتروشیمی تبریز قهرمان شد/ پیراهن طلایی به احد کاظمی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله ششم از تور بین‌المللی آذربایجان امروز (سه‌شنبه) دوچرخه‌سواران مسیر 164.5 کیلومتری کلیبر به تبریز را در پیمودند که در نهایت رامین مهربانی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت زمان 4 ساعت و 17 دقیقه و 30 ثانیه زودتر از دیگر رکابزنان به خط پایان رسید و عنوان قهرمانی این مرحله را از آن خود کرد.

در مرحله ششم تور بین المللی آذربایجان حسین جهانبانیان از تیم شهرداری تبریز با رکورد 4 ساعت و 17 دقیقه و 31 ثانیه دوم شد و حمید شیری، رکابزن تیم ترافیک تهران نیز با یک ثانیه اختلاف نسبت به جهانبایان از خط پایان گذشت و به مقام سوم رسید.

در پایان مسابقات دوچرخه سواری تور بین‌المللی آذربایجان تیم پتروشیمی تبریز با زمان 63 ساعت و 27 دقیقه و 55 ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت، تیم شهرداری تبریز با رکورد 63 ساعت و 41 دقیقه و 55 ثانیه دوم شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی با سه دقیقه اختلاف نسبت به تیم شهرداری تبریز به عنوان سوم رسید.

در بخش انفرادی تور بین‌المللی آذربایجان احد کاظمی از تیم پتروشیمی تبریز صاحب پیراهن طلایی شد، در بخش امتیازی بهنام خسروشاهی از تیم نیروی زمینی عنوان برترین رکابزن این بخش را به خود اختصاص داد و در بخش کوهستان نیز امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد به عنوان سلطان کوهستان معرفی شد.

بیست و چهارمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری آذربایجان با حضور 67 رکابزن از 6 تیم خارجی اوگاندا، یونان، افغانستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه و 8 تیم داخلی پتروشیمی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری تبریز، مس کرمان، ولی عصر کرمان، شهرک‌های صنعتی همدان، ترافیک تهران و نیروی زمینی از 23 تا 28 مهرماه با طی مسافت 829.5 کیلومتر در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و جمهوری خودمختار نخجوان برگزار شد.

از سوی کمیته برگزاری تور بین المللی آذربایجان مبلغ 50 هزار دلار به تیم‌ها و رکابزنان برتر پرداخت شد. مراسم اختتامیه این تور ساعت 18 تا 20 امشب (سه‌شنبه) در تبریز برگزار می شود.