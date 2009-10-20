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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۱

برپایی نمایشگاه سبک ابداعی قطاشی در فرهنگسرای رازی

نمایشگاه "سبک ابداعی قطاشی" تلفیقی از دو هنر قطاعی و نقاشی به هنرمندی احسان یگانه در نگارخانه رازی برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 11 اعلام کرد این نمایشگاه تلفیقی از هنر قطاع یا کاغذبری و نقاشی است که یکی از اصلیترین ویژگی‌های آن در جنبه آذینی و چشمنوازی است که از این روش می‌توان در تابلوهای شهری نیز بهره گرفت.

یگانه هنرمندی جوان است که سبک‌های هنری متعدد را تجربه کرده و معرق، مشبک، نقش برجسته، پتینه‌کاری و نقاشی از دیگر هنرهای او است. استفاده از قطاشی در گرافیک شهری باعث دلپذیرتر شدن محیط شهری و آرامش بصری خواهد شد.

این نمایشگاه از 29 مهرماه به مدت 10 روز در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و علاقمندان می‌توانند به میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی، نگارخانه رازی مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 55404028 تماس بگیرند.

کد مطلب 968179

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