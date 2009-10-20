برپایی نمایشگاه سبک ابداعی قطاشی در فرهنگسرای رازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 11 اعلام کرد این نمایشگاه تلفیقی از هنر قطاع یا کاغذبری و نقاشی است که یکی از اصلیترین ویژگی‌های آن در جنبه آذینی و چشمنوازی است که از این روش می‌توان در تابلوهای شهری نیز بهره گرفت.

یگانه هنرمندی جوان است که سبک‌های هنری متعدد را تجربه کرده و معرق، مشبک، نقش برجسته، پتینه‌کاری و نقاشی از دیگر هنرهای او است. استفاده از قطاشی در گرافیک شهری باعث دلپذیرتر شدن محیط شهری و آرامش بصری خواهد شد.

این نمایشگاه از 29 مهرماه به مدت 10 روز در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و علاقمندان می‌توانند به میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی، نگارخانه رازی مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 55404028 تماس بگیرند.