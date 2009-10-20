باشگاه سپاهان افتخار اصفهان در آسیاست/ افزایش سرعت در تکمیل نقش جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران و مسئولان باشگاه سپاهان به مناسبت هفته تربیت بدنی عصر امروز با حضور در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان با پرسنل و مدیران دستگاه ورزش استان دیدار و ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، برای مدیران و پرسنل اداره کل تربیت بدنی استان آرزوی موفقیت کردند.

در این مراسم، مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با ابراز خشنودی از حضور مسئولات سپاهان در مجموعه تربیت بدنی استان گفت: باشگاه سپاهان اصفهان همیشه باعث افتخار و مباهات ورزش و تربیت بدنی استان در ایران و آسیا بوده و امیدوارم همچنان بتواند موفقیت‌ها و افتخار آفرینی‌های گذشته را تکرار کند.

غلامرضا شیران همچنین در مورد ورزشگاه نقش جهان گفت: روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان نسبت به قبل سرعت بیشتری گرفته و امیدوارم این بار با آماده سازی این ورزشگاه در موعد مقرر تیم‌های فوتبال اصفهان از معضل در اختیار نداشتن ورزشگاه مناسب برای رقابت‌های داخلی و آسیایی رهایی یابند.