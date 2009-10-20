به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، افزود: آیا دیگر تردیدی مانده است که رهبران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی مستند به گزارش گلدستون باید محاکمه شوند؟ این یک مطالبه جهانی باید باشد.

حبیبی با اشاره به سرویسهای موساد در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ما عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان را در اصل کار سرویسهای موساد و سیا باید بدانیم.

وی افزود: دشمنان وحدت شیعه و سنی چون در جنگ فرهنگی نتیجه نگرفته اند دست به سلاح شدند و به ترور روی آورده اند در این ترور هم شیعه و هم سنی هدف بوده اند.

حبیبی با اشاره به شهادت سردار شوشتری و جمعی از فرماندهان سپاه تصریح کرد: سردار شوشتری و دیگر سرداران سپاه که در مسیر وحدت شیعه و سنی خدمات بزرگی در این استان داشتند سالهاست در آرزوی شهادت و لقاءالله بودند، ما شهادت آنها را به محضر امام زمان (عج) ، رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت می گوئیم اما دشمنان اسلام و انقلاب باید این آرزو را به گور ببرند که بتوانند در منطقه بین برادران اهل سنت و شیعه اختلاف ایجاد و منطقه را ناامن کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خطاب به دولت پاکستان گفت: ما انتظار داریم دولت پاکستان تروریستها را برای مجازات به ملت و دولت ایران تحویل دهد.

وی با اشاره به شهادت چندی پیش برخی علمای اهل سنت در کردستان بیان داشت: با رویکرد جدید دشمنان نظام، خون شیعه و سنی حیات جدیدی به اقتدار ملی و انسجام اسلامی خواهد دمید و قطعاً آمریکا، رژیم صهیونیستی وانگلیس مکار نتیجه ای از این شرارت ها نخواهند گرفت و تروریستها قطعاً تاوان سنگینی خواهند پرداخت.

حبیبی در بخش دیگری از این گفت و گو به تحرک جدید موسوی، کروبی و خاتمی اشاره کرد و گفت: تکرار اتهامات بی اساس و دروغهای رسوا و نخ نما علیه مردم و نظام فایده ای ندارد. کسانی که در انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری با اقبالی که خیال می کردند روبرو نشدند باید رای ملت را که میزان است به رسمیت بشناسند و دست از همگرایی با دشمنان نظام و مردم بردارند.

وی با اشاره به روز 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: جریان موسوم به سبز در روز قدس با هماهنگی با اسرائیل رسوایی به بار آوردند و حساب خود را از انقلاب، امام(ره) و امت جدا کردند حالا می خواهند در روز 13 آبان همگرایی با آمریکا را پیشه کنند و فاصله خود را با مردم و نظام بیشتر کنند. ما نصیحت می کنیم از همراهی با مردم و نظام چه ضرری دیدید که می خواهید با دشمنان مردم، امام(ره) و نظام همراهی کنید. مردم این نوع تحرکات را زیر نظر دارند و مثل 22 خرداد در انتخابات بعدی رای خود را در این باره خواهند داد.

حبیبی در پاسخ به سئوالی در مورد سیر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس گفت: دغدغه و نگرانیهای برخی در مورد لایحه نباید به اندازه ای باشد که در مورد اجرای اصل لایحه تردید آفرین باشد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که اولاً سازوکار تعریف شده ای با تعیین یک سازمان مشخص اجرائی برای اجرای مصوبات مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شود و ثانیاً در مجموعه مصوبات ضرورت باز بودن دست دولت در طول اجرای لایحه در حدی که قدرت انعطاف لازم را داشته باشد ملحوظ گردد. در این رابطه اگر سختگیریها در حدی رشد یابد که قدرت تحرک و انعطاف را از دولت بگیرد به اصل اجرای لایحه لطمه وارد خواهد شد.

حبیبی ادامه داد : آثار و تبعات لایحه توسط کارشناسان دولت و مجلس با دقت های کارشناسی لحاظ شده و خواهد شد. بی تردید منابع عظیمی آزاد خواهد شد که دولت و مجلس به عنوان پیش بینی درآمد در بودجه سالانه 5 سال آینده می توانند روی آن حساب باز کنند.

وی با اشاره به اهمیت بودجه سال آینده تصریح کرد: آنچه اکنون در مجلس تصویب می شود ماهیت "برنامه" ای دارد که باید در برنامه پنج ساله پنجم گنجانده شود. امسال ما سال آخر برنامه پنجساله چهارم را داریم و بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه پنج ساله پنجم تنظیم شود.

وی افزود: دولت و مجلس باید دقیقا معلوم کنند در پیش بینی درآمدها چه منابعی آزاد و در برآورد هزینه ها چه می خواهند، بکنند. اگر تقویم درستی از اعداد و ارقام را نداشته باشیم اشتباهات سه دهه گذشته در بودجه ریزی و بودجه بندی را تکرار خواهیم کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان در مورد اظهارات بان کی مون در خصوص مداخله در امور داخلی ایران اظهار داشت: اروپا و آمریکا در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در امور داخلی ایران دخالت کردند. این دخالت منجر به اغتشاشاتی شد که حقوق مردم را ضایع کرد؛ بان کی مون باید این دخالتها را براساس منشورسازمان ملل محکوم کند نه اینکه همصدا با واشنگتن و لندن بر این مداخلات صحه بگذارد.