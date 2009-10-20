همه شیرازیها تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالرضا حقیقت نژاد عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص توضیح داد: با انعقاد قراردادی بین شهرداری و بیمه سامان تمام شهروندان شیراز در مقابل حوادث مرتبط با شهرداری بیمه شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این قرارداد چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل شهرداری به عنوان بیمه گذار خسارت جانی یا مالی به اشخاص ثالث (شهروندان) وارد شود و مسئولیت مدنی بیمه گذار توسط بیمه گر ودر صورت لزوم توسط مراجع قضایی محرز شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط بیمه نامه و شرح وظایف قانونی شهرداری خسارات وارده را جبران خواهد کرد.

معاون اداری مالی شهرداری شیراز تصریح کرد: همچنین براساس این قرارداد14 مورد از خسارات مرتبط با شهرداری از جمله حوادث ناشی از سقوط درختان متعلق به شهرداری بر روی وسایل نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری، حوادث ناشی از سقوط افراد و وسایل نقلیه در گودال های حفاری شده توسط شهرداری، کانال ها و ترانشه های شهری و حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنایی مربوط به شهرداری و.... توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.

حقیقت نژاد متذکر شد: همچنین حدود تعهدات بیمه گر در قرار داد مذکور از مبلغ 534 میلیون ریال جهت غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام و در ما ه های عادی 400 میلیون ریال تا مبلغ 10 میلیون ریال جهت هزینه پزشکی هر نفر در حادثه پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از حوادث طبیعی (طوفان ، سیل و زلزله و....) که خارج از اختیارات شهرداری است، خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند، خسارت ناشی از حفاری های سازمان آب، شرکت مخابرات، شرکت آبفا و شرکت برق و خسارت های حفاری هایی که بدون هماهنگی با شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام گرفته باشد و همچنین خسارات ناشی از انفجارات هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو و خسارات وارده به سازمان ها، افراد و اموال تحت پوشش و تابعه شهرداری از تعهد بیمه گر خارج است.