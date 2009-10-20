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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

همه شیرازیها تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

همه شیرازیها تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی شهرداری شیراز گفت: شهروندان این کلانشهر در مقابل حوادث مرتبط با شهرداری تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالرضا حقیقت نژاد عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص توضیح داد: با انعقاد قراردادی بین شهرداری و بیمه سامان تمام شهروندان شیراز در مقابل حوادث مرتبط با شهرداری بیمه شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این قرارداد چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل شهرداری به عنوان بیمه گذار خسارت جانی یا مالی به اشخاص ثالث (شهروندان) وارد شود و مسئولیت مدنی بیمه گذار توسط بیمه گر ودر صورت لزوم توسط مراجع قضایی محرز شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط بیمه نامه و شرح وظایف قانونی شهرداری خسارات وارده را جبران خواهد کرد.

معاون اداری مالی شهرداری شیراز تصریح کرد: همچنین براساس این قرارداد14 مورد از خسارات مرتبط با شهرداری از جمله حوادث ناشی از سقوط درختان متعلق به شهرداری بر روی وسایل نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری، حوادث ناشی از سقوط افراد و وسایل نقلیه در گودال های حفاری شده توسط شهرداری، کانال ها و ترانشه های شهری و حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنایی مربوط به شهرداری و.... توسط بیمه گر پرداخت خواهد شد.

حقیقت نژاد متذکر شد: همچنین حدود تعهدات بیمه گر در قرار داد مذکور از مبلغ 534 میلیون ریال جهت غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام و در ما ه های عادی 400 میلیون ریال تا مبلغ 10 میلیون ریال جهت هزینه پزشکی هر نفر در حادثه پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از حوادث طبیعی (طوفان ، سیل و زلزله و....) که خارج از اختیارات شهرداری است، خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند، خسارت ناشی از حفاری های سازمان آب، شرکت مخابرات، شرکت آبفا و شرکت برق و خسارت های حفاری هایی که بدون هماهنگی با شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام گرفته باشد و همچنین خسارات ناشی از انفجارات هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو و خسارات وارده به سازمان ها، افراد و اموال تحت پوشش و تابعه شهرداری از تعهد بیمه گر خارج است.

کد مطلب 968192

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