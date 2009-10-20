نمایش "شصت عروسان" و"سمن ناز و پیرمهر" به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نمایشنامه "شصت عروسان سیاه" از شهر تهران به کارگردانی نازیلا نوری شاد و نویسندگی محسن رحمانی می باشد.

هدیه حاجی طاهری طراح لباس، میثم حسینی و امین موحدی موسیقی، هما ساداتیان مدیر صحنه و طراح پوستر و بروشور،طلیعه طریقی طراح عروسک و طراح صحنه، حامد ذبیحی طراح نور، رویا ناصری منشی صحنه، این نمایش را برعهده دارند.

فرهاد تفرشی، هدیه حاج طاهری، حامد ذبیحی، بهرام بهبهانی، فاطمه سلجوقی و بهنود ذوالفقاری بازیگران و عروسک گردانان این اثر نمایشی می باشند.

نمایش "سمن ناز و پیرمهر" نیز از شهر تهران به کارگردانی حسین چراغی و وحید شاکری به روی صحنه رفت و مسعود ملک یاری نویسنده، آرزو لشکری طراح صحنه، مقدی شامیریان طراح لباس، عباس تقی آبادی موسیقی، نعیم آزاد مدیرصحنه و گروه سینا ساخت دکور این نمایش را برعهده دارند.

سومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی (ضامن آهو) در قالب هفتمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) از 27 مهرماه در بندرعباس آغاز شده و تا 30 مهرماه ادامه دارد.