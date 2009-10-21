مرزهای میان "خود" و دیگری" در مدرنیته پررنگ هستند

چارلز تیلور میگوید که تقریباً تمام ما در مورد این موضوع اتفاق نظر داریم که یکی از تفاوتهای عمده میان ما و نیاکانمان این است که آنان در جهان "افسون شده"ای زندگی میکردند و ما نمیتوانیم در چنین جهانی زندگی کنیم.
تیلور میگوید که در بهترین حالت ما در جهانی زندگی میکنیم که میزان اندکی از افسون گذشته را داراست. به نظر من علت این مسئله این است که فاقد برخی از باورها و عملکردها برای ساختن چنین جهانی هستیم.
در جهان افسون شده، نیروهایی وجود دارند که به درون مرزهای فردی رسوخ میکند و زندگی ما را شکل میدهد. این نیروها نه تنها جهان ما، بلکه روح و روان ما نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.
یکی از تفاوتهای عمده میان ما و نیاکان ما که در گذشته میزیستهاند این است که ما در این جهان مرزهای قویتری میان "خود" و "دیگری" کشیدهایم.
تیلور میگوید فرایند "افسونزدایی" دربرگیرنده تغییر در "احساس" و "شعور" است. این احساس این است که با روی گشاده به مسایل دیگر نگاه کنیم.
تیلور میگوید که دنیای مدرن "جادو"ی خود را از "افسونزدایی" آغاز کرد. در این طلسم زدایی هر آنچه که در گفتمان مدرن قرار نداشت، زدوده شد و روایتی خاص به جا ماند. تیلور میگوید این فرایند افسون زدایی از مسیحیت آغاز شد و اصلاحات از اصول مسیحیت شروع شد.
این افسونزدایی در مورد موضوعاتی چون رابطه فرد با خدا، اصول انسانی مطرح در دین و رابطه فرد با کلیسا آغاز شد.
در این افسونزدگی مرزهای تعیین هویت فرو میریزد و مولفههای سازنده هویت فردی و جمعی به گونهای دیگر تعریف میشود.
شاخص اصلی این افسون زدایی این بود که نیروهایی جبری که در مسیحیت وجود داشت به کنار گذاشته شد. هر آنچه که جبریت دین به شمار میرود در این جهان نادیده گرفته میشود و به نوعی اصالت خود را از دست میدهد.
این فرایند افسون زادیی دوران مدرن، تمام شئون زندگی فردی و جمعی ما را تحت تاثیر قرار داد و به نوعی ما را بینوا و ناتوان ساخته است. تلاشهایی برای تعریف دیگر از شرایط در این دنیای افسون شده صورت گرفت که در جای خود قابل بررسی است. به عنوان مثال جنبش رمانتیک تلاش کرد تا افسون دیگری را عرضه دارد.
نظر شما