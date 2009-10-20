رایزنی نماینده بان کی مون و سامرایی درباره بحران کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس پارلمان عراق، "ایاد السامرایی" امروز در دفتر خود در بغداد، "اد ملکرت" نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق را به حضور پذیرفت.



در این دیدار، بحران کرکوک و راههای پیشبرد روند سیاسی در عراق از طریق تصویب قانون جدید انتخابات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



انتخابات عراق قرار است 16 ژانویه 2010(26 دی) برگزار شود.



سامرایی سفر به ترکیه را به سبب دست نیافتن فراکسیونهای پارلمانی به توافق درباره قانون جدید انتخابات عراق به تعویق انداخته است، این سفر قرار بود امروز انجام شود.



در دیدار سامرایی و ملکرت، پیشنهادهایی که می تواند با موافقت طرفهای ذیربط و همچنین به تصویب قانون جدید انتخابات منجر شود، بررسی شد.



خاطر نشان می شود نمایندگان کردها، اعراب و ترکمانها پیش از این به راه حل توافقی دست یافته بودند، اما عقب نشینی برخی طرفها در آخرین لحظات مانع تصویب قانون جدید انتخابات عراق شد و به همین سبب نشست امروز پارلمان عراق به سبب ادامه اختلافات درباره کرکوک به عنوان مهمترین مانع تصویب قانون انتخابات به جنجال کشیده شد و رای گیری درباره قانون جدید به نشست فردا چهارشنبه موکول شد.