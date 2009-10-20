افزایش تسهیلات خودروهای فرسوده به 10 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز پس از پایان جلسه شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران با اشاره به دو مصوبه امروز این شورای گفت: جلسه امروز شورای پول واعتبار با حضور اکثریت اعضا ساعت 15 بعد از ظهر در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد .

رئیس کل بانک مرکزی افزود: خروج خودرو های فرسوده از گردونه شهر از تصمیمات این شورا بود که در جلسه امروز تصویب شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد تا سقف 10 میلیون تومان به جای 7 میلیون تومان تسهیلات به خودروهای فرسوده جهت تعویض ارائه شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین قرار شد شورا برای بررسی و تعیین نرخ تسهیلات بخش دولتی از جمله وزارت بازرگانی که قرار بود پرداخت شود تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: نرخ های پرداخت تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای 12 درصد و عقود مشارکتی بر اساس سود حاصله است زیرا بخش بازرگانی مجبور است ارقامی را در این میان کاهش دهد. بنابراین باید نرخی را تعیین کرد که بانکها متضرر نشوند.

بهمنی خاطرنشان کرد: تا یکی دو روز آینده این مصوبه به سیستم بانکی ابلاغ می شود تا پس از آن اجرایی شود.