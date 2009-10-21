حریف آسانی برای پرسپولیس نخواهیم بود/ انگیزه و جوانی عامل برتری ماست

کامران صدوقیان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سایپا همواره مقابل تیم‌های استقلال و پرسپولیس بازیهای خوبی را به نمایش گذاشته است. در دیدار روز پنج شنبه مقابل پرسپولیس نیز برای کسب هر سه امتیاز به میدان می رویم و به کمتر از این راضی نخواهیم بود.

صدوقیان‌زاده اضافه کرد: با داشتن بازیکنان باتجربه‌ای نظیر ابراهیم صادقی، امید شریفی نسب و ابراهیم میرزاپور در کنار بازیکنان جوان و با انگیزه حریف دست و پا بسته‌ای مقابل پرسپولیس نخواهیم بود. ما به سه امتیاز این دیدار نیاز داریم و با ارائه یک بازی هدفمند و حساب شده بدنبال پیروزی در این مسابقه هستیم.

وی با بیان اینکه سایپا مقابل استقلال و تماشاگرانش نیز بازی قابل قبولی را ارائه کرد و تنها در ثانیه‌های پایانی روی اشتباهات فردی تساوی را با شکست عوض کرد، اظهار داشت: پرسپولیس قطعا قوی‌تر از استقلال نیست و کادرفنی شیوه بازی مقابل این تیم را کاملا تجزیه و تحلیل کرده است. بازیکنان سایپا برای دیدار با پرسپولیس انگیزه و توان مضاعفی دارند و این دو ویژگی برگ برنده ما مقابل سرخپوشان خواهد بود.

سرپرست سایپا با اشاره به روند نتایج این تیم درهفته‌های اخیر تصریح کرد: تیم ما پس از سپری کردن هفته‌های ابتدایی در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی داشته هرچند هفته گذشته بدلیل بازی انتحاری تیم ابومسلم نتوانستیم مقابل این تیم بحران‌زده به پیروزی برسیم.

وی یادآور شد: طی هفته گذشته تمرینات منظم و ویژه‌ای را پشت سرگذاشته‌ایم و کادرفنی برای بازی مقابل پرسپولیس برنامه تاکتیکی ویژه‌ای را طراحی کرده است.

صدوقیان‌زاده از کریم انصاری‌فرد و امین منوچهری به عنوان دو تن از مهاجمان با آتیه سایپا و بازیکنان تعیین کننده در دیدار مقابل پرسپولیس یاد کرد و اظهار داشت: این دو بازیکن برای هرخط دفاعی خطرناکند و با ادامه همین روند مطمئنا بزودی می توانند به تیم ملی نیز راه یابند. به نظرمن مدافعان پرسپولیس روز آسانی مقابل این دو بازیکن جوان و خوش تکنیک نخواهند داشت. فقط امیدوارم روز پنج شنبه شانس با بازیکنان ما یار باشد و توپ‌های آنها به هدف بنشیند.