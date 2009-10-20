رایزنی القربی با حسنی مبارک درباره بحران یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، ابوبکر القربی در سفر با قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری و همچنین احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر دیدار کرد.



بحران فزاینده داخلی یمن به سبب ادامه جنگ ارتش این کشور علیه گروه مخالف الحوثی، مهمترین محور مذاکرات القربی و مقامهای بلندپایه مصر بود.



القربی پس از این دیدارها تاکید کرد دولت یمن آماده گفتگوهای داخلی برای حل بحران موجود است.



خاطرنشان می شود جنگ ششم ارتش یمن بر ضد حوثی ها وارد هفته دهم خود شده است.