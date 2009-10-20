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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۲۱:۵۶

رایزنی القربی با حسنی مبارک درباره بحران یمن

رایزنی القربی با حسنی مبارک درباره بحران یمن

وزیر امور خارجه یمن امروز در مصر با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و وی را در جریان آخرین تحولات مربوط به بحران داخلی یمن قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، ابوبکر القربی در سفر با قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری و همچنین احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر دیدار کرد.

بحران فزاینده داخلی یمن به سبب ادامه جنگ ارتش این کشور علیه گروه مخالف الحوثی، مهمترین محور مذاکرات القربی و مقامهای بلندپایه مصر بود.

القربی پس از این دیدارها تاکید کرد دولت یمن آماده گفتگوهای داخلی برای حل بحران موجود است.

خاطرنشان می شود جنگ ششم ارتش یمن بر ضد حوثی ها وارد هفته دهم خود شده است.

کد مطلب 968215

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