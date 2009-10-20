به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم مکارم شیرازی عصر سه‌شنبه در دیدار شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه قم ام‌القرای جهان اسلام می‌باشد گفت : قم با بقیه شهرها تفاوت دارد و مسئولین کشور باید نگاه ویژه ای به این شهر زائر پذیر داشته باشند.



آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: سالانه زائران زیادی از اقصی نقاط ایران و جهان به قم مشرف می شوند و باید زیر ساختهای شهر قم همانند دیگر شهرهای کشور مهیا گردد تا آبروی شیعه و نظام جمهوری اسلامی حفظ شود.



وی افزود: بزرگترین حوزه علمیه در قم می باشد و قم تربیت کننده عالمان دینی ، اساتید حوزه و دانشگاه و یک مرکز تخصصی در زمینه علوم سیاسی و عقیدتی در جهان است و لذا باید به شهر قم مانند دیگر شهرهای بزرگ ایران توجه اساسی و زیر بنایی شود.



این مرجع تقلید ادامه داد: انتظار ما این است که دولت به قم کمک نماید. قم در چند سال آینده توسعه خواهد یافت و اگر تنها این امکانات اولیه باشد مشکلات فراوانی در آینده ایجاد خواهد شد .



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه مردم توقع دارند که مرکز جهان تشیع تغییرات اساسی یابد، افزود: هر قدمی که برای قم برداشته شود یک اثر معنوی دارد و این اثر نزد خداوند دارای اجر اخروی می باشد.



برخی از پروژه های شهری در قم نسبت به گذشته از سرعت بسیار خوبی برخوردار است



در این دیدار رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اجرای برخی از پروژه های عظیم شهری در قم گفت : خوشبختانه با حمایت‌های انجام شده ، برخی از پروژه های شهری در قم آغاز گردیده که نسبت به گذشته از سرعت بسیار خوبی برخوردار است و در برخی از موارد نیاز مند حمایت مالی دولت هستیم .



حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر افزود: طرح فروش 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور اجرای پروژه حرم ـ جمکران به طول 7 کیلومتر از دوم آبان ماه آغاز خواهد شد و ان شاءالله با اجرای این پروژه سیمای شهر قم تغییر چشمگیری می یابد.

وی ادامه داد: با فروش اوراق مشارکت طرح حرم جمکران مردم عملا در اجرای پروژه های شهری سهیم خواهند شد و مردم در سود این پروژه نیز شریک هستند .



رئیس شورای اسلامی شهر تصریح کرد : کلنگ احداث عملیات اجرایی چندین پروژه شامل پل جمهوری با پنج دهانه و با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان و اجرای قطار شهری قم به زودی انجام خواهد شد.



قم جزو بهترین شهرهای کشور خواهد شد



شهردار قم نیز در این دیدار گفت: قدمهای بلندی در قم برداشته شده است و قم در دهه آینده جزء بهترین شهرهای کشور خواهد شد.



محسن عابدینی‌پور با اشاره به روند اجرای برخی از پروژه های شهری در قم گفت : تونل بزرگ عمار یاسر ، احداث پل روگذر شهید امینی بیات و مهندس منزوی و آغاز عملیات اجرایی احداث مونوریل از جمله پروژه هایی است که در صورت به بهره برداری رسیدن این پروژها مشکل ترافیک و حمل و نقل شهر قم مرتفع خواهد یافت.



وی ادامه داد: سالانه بیش از 15 میلیون زائر ازاقصی نقاط کشور به قم می آیند لیکن از نظر خدمات رسانی به زائرین بسیار عقب هستیم . هرچند مساعدتهایی از سوی دولت شده است لیکن کافی نیست و باید بیشتر شود.



عابدینی‌پور با اشاره به آغاز فروش اوراق مشارکت پروژه پیامبر اعظم (ص) " حرم جمکران" تصریح کرد : انتظار داریم دولت و مسئولین کشور از اجرای این طرح حمایت نمایند که در صورت اجرای این پروژه عظیم مشکلات ترافیکی قم مرتفع و سیمای شهر تغییر خواهد یافت.



شهردار قم ادامه داد: باید عقب ماندگی‌های قم جبران شود و دولت نگاه ویژه خود را از قم برندارد تا ان شاء ا... قم به عنوان یک الگو در جهان تشیع معرفی و انتخاب شود.