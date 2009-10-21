برنامه های روز دختر برخی سازمانها در شان دختران جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگاران افزود: نهادها و دستگاه ها روز ملی دختر را در سالهای گذشته به صورت پر رنگ تری برگزار می کردند اما امسال این برنامه ها بسیار محدود شده و این امر در شان مقام دختران جوان جامعه ما نیست.

وی از دختران به عنوان مادران آینده جامعه یاد کرد و افزود: سازمان ملی جوانان استان فارس امسال در روز دختر، باغ مهر جوان شیراز را در اختیار دختران قرار داده تا در فضایی خارج از محدودیتهای اجتماعی بتوانند در کنار یکدیگر روز خوشی را طی کنند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح آگاهی و مهارت دختران جامعه در تصمیم گیریهای تحصیلی و خانوادگی و بالا بردن بینش اجتماعی آنها، سازمان ملی جوانان یک روز در باغ مهرجوان را به مشاوره تحصیلی و خانوادگی دختران به صورت رایگان اختصاص داده تا دختران بتوانند در محیطی امن و مطمئن مشکلات تحصیلی و خانوادگی خود را حل کنند و در این راه مشاوره بگیرند.

حجت الاسلام اسماعیل پور همچنین کوهنوردی دختران جوان در روز جمعه یکم آبان ماه و پخش فیلم سینمایی در سینما به صورت رایگان ویژه دختران را نیز از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای دختران دانست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه به مناسبت میلاد حضرت معصومه(ع) و نامگذاری آن به روز ملی دختران، سازمان ملی جوانان فارس همراه با برنامه های مختلفی میزبان 500 دختر جوان خواهد بود، افزود: باید در نظر داشت که قشر دختران قشری حساس و آسیب پذیر بوده که آگاهی و آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی به آنها از جمله ضرورتها به حساب می آید.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس متذکر شد: نباید به هزینه های آموزشی صرف شده برای دختران به چشم هزینه نگاه کرد زیرا این هزینه ها سرمایه گذاریهایی بوده که در آینده دختران را به مادران نمونه تبدیل می کند.