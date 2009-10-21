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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۶

گروسی:

تغییر کاربری باغ سیب مهرشهر غیرقانونی است

تغییر کاربری باغ سیب مهرشهر غیرقانونی است

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج گفت: تغییر کاربری باغ سیب مهرشهر تحت هر عنوانی غیرقانونی است و باید همه به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این باغ جزو سرمایه های شهرستان کرج و حتی استان تهران و کشور است و در حال حاضر تنها ریه تنفسی شهرستان محسوب می شود.

وی ادامه داد: هر از گاهی زمزمه هایی مبنی بر تغییر کاربری این باغ به میان می آید که همه را نگران می کند و لازم است از این تغییر کاربری جلوگیری کنیم.

این مسئول بیان کرد: این باغ باید تجت هر شرایطی حفظ شود زیرا متعلق به همه شهرستان است و خشک شدن یا تغییر کاربری آن صدمات جبران ناپذیری به شهرستان کرج وارد می کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، کاربری این باغ فضای سبز است و باید به همین شکل باقی بماند، ضمن اینکه لازم است جلوی هرگونه ساخت و سازی در این محوطه گرفته شود.

گروسی از مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران خواست که طی بازدیدی از وضعیت دقیق این باغ مطلع شود و از تغییر کاربری آن و افزایش نگرانیهای شهروندان در این زمینه جلوگیری کند.

وی یادآور شد: تغییر کاربری در همه موارد درست نیست و ممکن است آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
کد مطلب 968221

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