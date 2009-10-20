دانشجویان خواستار برخورد جدی با تروریست ها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تجمع دانشجویی که جنبش دانشجویان جهان اسلام ، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و همچنین مدرسه معصومیه حضور داشتند دانشجویان در حالی که پارچه نوشته " لبیک یا خامنه‌ای " را بر بازو بسته بودند، با سرداد ن شعارهایی نسبت به جنایات اخیر در سیستان وبلوچستان نفرت وانزجار خود را از عاملان آن اعلام کردند.

این دانشجویان با فریاد شعارهایی همچون "پا به رکاب رهبر می‌میریم، انتقام شوشتری را می‌گیریم "، "سیاست سعودی محکوم باید گردد ، "هر دو شهید راه وحدت سلام، ماموستا برهان علی، ماموستا شیخ الاسلام "، " مرگ بر اسلام آمریکایی "، "ماموستا شیخ الاسلام شهید راه وحدت ، کشته شده به دست عامل وهابیت "، "مرگ بر منافق "، "مرگ بر آمریکا "، "مرگ بر اسرائیل "، " مرگ بر این سه نوکران ابلیس ،سعودی، آمریکا، انگلیس " اعتراض خود را به حمایت‌های مالی آل سعود و کشتار مسلمانان شیعه و سنی جهان و از جمله کشتار مردم محروم منطقه سیستان و بلوچستان اعلام کردند.

در ادامه این تجمع تعدادی از فعالان دانشجویی به ایراد سخنرانی پرداختند. در پایان این تجمع همچنین قطعنامه ای در7 بند قرائت شد.