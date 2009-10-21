همه باید در خدمت زائران حضرت معصومه (س) باشیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی عصر سه‌شنبه در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قم گفت: طرحها و پروژه های خوبی در قم در حال اجراست که با اجرای این پروژه ها در آینده‌ای نزدیک شاهد عمران وآبادانی شهر قم خواهیم بود.



وی تصریح کرد: نباید مسئولان فقط به دنبال پست و مقام باشند بلکه هدف خدمت به مردم و کسب رضایت خداوند است و همه باید در خدمت زائران حضرت فاطمه معصومه (س) باشند و ما نیز به سهم خود از برنامه های شهرداری که به منظور بهبود عبور و مرور شهری و زیبایی شهر است حمایت می کنیم.



امام جمعه موقت قم با اشاره به اینکه مسئولان باید ارتباط خود را با مردم قطع نکنند، ادامه داد: همواره باید در خدمت مردم باشیم و مردم نیز باید با بردباری خود مشکلات را متحمل شوند.



با اجرای پروژه‌های نیمه تمام مشکلات قم حل خواهد شد



رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این دیدار گفت: خوشبختانه شهردار توانمند قم از ابتدای شروع به کار خود توانسته است پروژه های نیمه تمام را پیگیری و اجرا کند که از آن جمله می توان به پیگیری احداث تونل بزرگ عمار یاسر، پروژه پیامبر اعظم (ص) و قطارشهری اشاره کرد که در آینده نزدیک با اجرای این پروژه ها بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.



حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر افزود: پروژه پیامبر اعظم (ص) "حرم جمکران" از جمله پروژه هایی است که مدتها از زمان آغاز به کار آن می گذرد و به معضلی برای قم تبدیل شده بود که با پشت کار شهردار قم هم اکنون فروش اوراق مشارکت این طرح به ارزش 400 میلیارد تومان از دوم آبان ماه آغاز خواهد شد و سود حاصل از اجرای این طرح نصیب مردم خواهد شد .



وی افزود : در این طرح 500 هزار متر مسیر آزاد سازی و تملک شده است و این اوراق فقط برای خرید زمین به فروش می رسد نه ساخت .



اجرای پروژه قطار شهری قم به زودی آغاز می‌شود



شهردار قم نیز در این دیدار خواستار حمایت و پشتیبانی علماء، مسئولان کشور و استان از پروژه عظیم پیامبر اعظم (ص) شد و گفت: این پروژه بیش از یک دهه روی زمین مانده بود و مردم دیگر از اجرای این طرح ناامید شده بودند و شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی قادر به اجرای این پروژه نبود و از سویی اگر منتظر اعتبارات دولتی نیز می بودیم تا 20 سال آینده نیز نمی‌توانستیم این طرح را اجرا کنیم که ناگزیر از گزینه فروش اوراق مشارکت استفاده کردیم.



مهندس محسن عابدینی پور تصریح کرد: برخی از پروژه های شهری که از گذشته آغاز شده تا چند ماه آینده به اتمام خواهد رسید و اجرای پروژه قطار شهری قم و چندین پل روگذر نیز به زودی آغاز می شود تا مشکل ترافیک شهر قم بهبود یابد.



وی ادامه داد: شهر قم تنها شهری است در کلانشهرها که در زمینه توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی کاری انجام نشده بود که در نهایت توانسته ایم مونوریل را به قم بیاوریم که تقریبا کل مسیر این طرح آزاد شده است و نیازمند حمایت دولت هستیم.



شهردار قم با بیان اینکه زیرساختهای شهر قم باید توسعه و بهبود یابد، تصریح کرد: در آینده نزدیک شهر قم به یک شهر نمونه در کشور تبدیل خواهد شد و خوشبختانه در زمینه توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و توسعه فضاهای سبز حاشیه شهر قم قدمهای موثری برداشته شده است و باید این گامها بیشتر شود.