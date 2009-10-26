حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته توسط اتاق تعاون برای خرید نمایشگاه بین المللی تهران با کمک اتاق بازرگانی، گفت: با توجه به اقداماتی که توسط دولت در واگذاری نمایشگاه به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح شده است، دو اتاق تعاون و بازرگانی همچنان پیگیر مسئله هستند.

رئیس کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: ما معتقدیم که دو اتاق تعاون بازرگانی می توانند مدیریت بخش نمایشگاهی را بر عهده گیرند با این حال دو بخش خصوصی و تعاونی از مستحق ترین گروهها برای تصدی نمایشگاه هستند و ما مخالف هرگونه واگذاری نمایشگاه به بخشهای دیگر هستیم.

رحمانی نیا تصریح کرد: معتقدیم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح می تواند در بخشهای دیگری که در حال حاضر معطل باقی مانده و جای کار بیشتری دارد وارد شوند و به دولت کمک کنند. به صورت کلی متاسفانه در این واگذاری سلایق خوبی به کار برده نشده است.

وی با بیان اینکه دو اتاق موضوع را در دست پیگیری دارند، خاطر نشان کرد: به صورت کلی جامعه خصوصی و تعاونی اقناع نشده اند که امور نمایشگاه به بخش های دیگری از جمله شبه دولتی ها واگذار شود.

رئیس کل اتاق تعاون ایران افزود: اتاق تعاون عضو اصلی هیئت واگذاری است و قیمت نمایشگاه نیز طبق گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی باید در هیئت مصوب شود.

رحمانی نیا گفت: تاکنون موضوع برای اظهار نظر و قیمت گذاری به هیئت واگذار نشده است ولی در زمان واگذاری به هیئت عالی برای تصمیم گیری و قیمت گذاری، ما موضع گیری خواهیم کرد و مخالفت خود با واگذاری نمایشگاه به بخشهای دیگر را اعلام می کنیم.