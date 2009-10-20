هیچ دلیلی تخریب محیط زیست را توجیه نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیومرث کلانتری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از تالات هشیلان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تالابها جزو مظلوم ترین اکوسیستمها که هنگام بروز خشکسالی بیشترین آسیب را می بینند.

وی با اشاره به خدماتی که تالاب می تواند به کاربری های جانبی به خصوص اراضی کشاورزی ارائه کند، گفت: تالاب برای تغذیه سفره های آب زیرزمینی، لطافت هوا، محل ورودبساب های کشاورزی، محل تغذیه پرندگان و کنترل سیلابها و تصفیه باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی و...نقش بسیار مهمی در محیط طبیعی دارند.

کلانتری تالاب هشیلان را یکی از نقاط دیدنی استان برشمرد و اظهار داشت: این تالاب می تواند به سایت پرنده نگری که یکی از شاخه های اکوتوریسم است، تبدیل شود.

مدیرکل حفاظت زیست استان کرمانشاه افزود: پرنده نگری در صنعت گردشگری و طبیعت گردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کمترین زیان را به طبیعت وارد می کند.

کلانتری با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که تالاب هشیلان با اخذ حق آبه زیست محیطی (نیازبیولوژیک) مجدداً حیات خود را به دست آورد، گفت: این زیستگاه خسارت دیده احیاء و محدوده آن نیزمشخص می شود.

وی تعارضات محلی به تالاب را ناشی ازعدم آگاهی ذی نفعان محلی ازخدمات تالاب هشیلان عنوان و اظهار داشت: با برگزاری برنامه های آموزشی، میله گذاری حریم تالاب، نصب تابلوهای اطلاع رسانی و هشدار، مدیریت بر تالاب هشیلان را ارتقاء خواهیم داد.

مدیر کل حفاظت زیست استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: طبق قانون مدیریت و حفاظت از تالابها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است و بر این اساس سعی خواهیم کرد هر آنچه را که در توان داریم به کار گیریم.