قضاوت درباره نتیجه عملیات نظامی پاکستان علیه طالبان زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" گفت تلاشهای دولت پاکستان برای پایان دادن به تروریسم در این کشور را می ستاید با این حال نمی توان درباره نتیجه این تلاشها از هم اکنون قضاوت کرد.

وی که در فرودگاه توکیو با خبرنگاران سخن می گفت، خاطرنشان کرد: اسلام آباد اقدام خوبی را علیه طالبان آغاز کرده است و فکر می کنم حوادث اخیر در پاکستان نشان داد که مشکل حضور تروریستها باید هر چه زودتر در این کشور حل شود.

این مقام آمریکایی معتقد است عملیات گسترده ارتش پاکستان، سبب عقب نشینی و تضعیف شورشیان طالبان می شود. بنا بر اعلام منابع دولتی پاکستان طی حملات چند روز اخیر نظامیان این کشور به مواضع طالبان نزدیک به 80 نفر از جمله چند سرکرده شورشیان کشته شده اند.

گفتنی است در حملات تروریستی دو سال گذشته طالبان در پاکستان تا کنون 2 هزار و 250 نفر از شهروندان این کشور جان خود را از دست داده اند. ایالات متحده بارها بر لزوم حمله گسترده نظامی علیه طالبان در منطقه وزیرستان پاکستان تاکید کرده است.

وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه برای گفتگو با دولت چپگرای این کشور درباره مسائلی مانند پایگاه نظامی در اوکیناوای و همکاری در افغانستان وارد توکیو شد. وی نخستین مقام ارشد دولت باراک اوباما است که پس از به قدرت رسیدن دولت چپ میانه ژاپن از توکیو دیدار می ‌کند.