حریری، بری و سنیوره نشست دوستانه برگزار کردند/ پیشنهاد جدید به عون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، نبیه بری امروز دوره نخست فعالیت قانونگذاری را با انتخاب دبیران و سه منشی هیئت رئیسه افتتاح کرد.



در پی این جلسه، نبیه بری در نشستی دوستانه با سعد حریری مامور تشکیل دولت جدید و فواد سنیوره نخست وزیر دولت پیشبرد موقت امور شرکت کرد.



در این نشست، روند تشکیل دولت جدید لبنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که فضاهای مثبتی پس از این نشست بر لبنان حاکم شده است.



البته سنیوره دقایقی پس از این نشست، نبیه بری و حریری را تنها گذاشت تا طرفین به رایزنی های خود در فضاهایی که به گفته فرزند نخست وزیر فقید لبنان، عالی و منحصر به فرد بود، ادامه دهند.



از سوی دیگر، به گفته عمار حوری نماینده فراکسیون جریان المستقبل، حریری پیشنهادی به میشل عون رئیس جریان ملی آزاد(از همپیمانان حزب الله) می دهد که بر اساس آن، وزارت ارتباطات به طیف میشل عون به این شرط داده می شود که جبران باسیل داماد وی این پست را برعهده نگیرد، اما وضعیت دیگر سهمهای عون تا پیش از نشست محتمل میان حریری و رئیس جریان ملی آزاد در آینده نزدیک هنوز مشخص نیست.

سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف کرده است.

میشل سلیمان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

معمای تشکیل دولت لبنان هر روز پیچده تر می شود و هر چند برخی تحلیلگران سیاسی در این باره از ضرورت توافق دمشق و ریاض در این باره سخن می گویند، اما برگزاری نشست مهم عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق که به گفته محافل لبنانی، فضاهای مثبتی بر فضای سیاسی لبنان حاکم کرد، هنوز گشایشی در بن بست تشکیل دولت جدید ایجاد نکرده است.

خاطر نشان می شود طلال عتریسی تحلیلگر برجسته لبنانی در گفتگو با مهر، آمریکا را مهمترین مانع تشکیل دولت جدید لبنان دانست و تاکید کرد آمریکا نمی خواهد گروههای مخالف (حزب الله و همپیمانانش) نقشی در دولت جدید داشته باشند.