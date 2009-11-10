حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها از تلاش بخش تعاون برای به دست گیری بخشی از اجرای لایحه و همچنین تعامل با دولت خبر داد و گفت: یکی از اهداف هفتگانه طرح تحول اقتصادی مربوط به اصلاح شبکه توزیع است که تعاونی ها می توانند در این بخش وارد شوند.

رئیس کل اتاق تعاون ایران با بیان وجود تعاونی‌های توانمند در بخش توزیع، اظهار داشت: با توجه به اینکه این روزها بحث هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، ما نیز ضمن تایید ضرورت هدفمند شدن یارانه ها، در تعاملات متعدد نظرات خود را به عنوان نظرات تخصصی بخش تعاون اعلام کردیم.

رحمانی نیا در ادامه هدفمند شدن یارانه ها را باعث شفافیت جذب سرمایه گذاری و رونق فضای کسب و کار در کشور دانست و بیان داشت: به صورت کلی، ارزیابی اتاق تعاون از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مثبت است.

شک قیمتی و تورم ناگهانی

وی در توضیح بیشتر خواستار کارشناسی و ارزیابی لایحه هدفمند کردن یارانه ها شد و افزود: در اجرای این لایحه افزایش قیمتها باید به صورت تدریجی اتفاق بیفتد تا از احتمال به وجود آمدن شک قیمتی و افزایش تورم ناگهانی جلوگیری شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد را یکی دیگر از الزامات اجرای تدریجی لایحه هدفمند کردن یارانه ها دانست .

واگذاری مدیریت نظام توزیع به تعاونی‌ها

رئیس اتاق تعاون ایران توزیع کالاها را یکی از بحثهای اساسی اعلام کرد و افزود: ما معتقدیم تعاونی‌های مصرف دارای قدمت چندین ساله علمی، مدیریتی و تجربی هستند و باید در هدفمند کردن یارانه ها و توزیع کالاها به تعاونی‌های مصرف اهتمام شود تا به خوبی دیده شوند.

وی تعاونی‌های مصرف از جمله فرشگاههای زنجیره های سپه، اتکا و تعاونی‌های محلی، تعاونی‎های مصرف کارمندی و کارگری در محیط های اداری را از جمله گرایش‌های تعاونی دارای توانمندی توزیع کالاهای مورد نیاز مردم دانست و اظهار داشت: تعاونی‌های یاد شده تجارب تخصصی دارند و به بهترین نحو می توانند توزیع را در کشور مدیریت کنند.

رحمانی نیا در پایان خاطر نشان کرد: در بخش هدفمند کردن یارانه ها اتاق تعاون پیگیر است تا تعاونی‌ها بتوانند در بحث توزیع کالاها حضور پررنگ داشته باشند و مدیریت آنها نیز به تعاونی‌ها واگذار شود.