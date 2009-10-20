گفتگوی هیئت های فنی ایران و آمریکا در دفتر البرادعی در وین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری پرس تی وی گزارش داد هیئت های فنی ایران و آمریکا با حضور کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نشستی را در دفتر "محمد البرادعی" در وین برگزار کرده اند.

در این نشست طرفین در مورد نوسازی تجهیزات پیرامونی، کنترلی و الکترونیکی رآکتور تحقیقاتی تهران به گفتگو پرداخته اند. این در حالی است که نشست امروز (سه شنبه) ایران و کشورهای مذاکره کننده با ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور به تعویق افتاد.

خبرگزاری‌ها دلیل این تعویق را کنار گذاشتن فرانسه از این مذاکرات از سوی ایران گزارش کرده‌اند. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دلیل تعویق این مذاکرات را اعلام نکرده است.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که "منوچهر متکی" وزیر خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی به حضور فرانسه در مذاکره بر سر تامین اورانیوم مورد نیاز این کشور نیازی ندارد. پیشتر روسیه و فرانسه پیشنهادهایی را برای تامین نیاز ایران مطرح کرده بودند.