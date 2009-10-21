98 واحد جدید صنعتی در نیمه اول امسال در استان مرکزی راه اندازی شد

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک اظهار داشت: با راه اندازی این واحدها، دوهزار و 97 اشتغال جدید برای متقاضیان کار ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: در دوره زمانی یاد شده تعداد 213 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بالغ بر 10 هزار و 629 میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال 12 هزار و 553 نفر برای متقاضیان صادر شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی همچنین درباره عملکرد این سازمان در بخش معدن گفت: صدور 21 فقره پروانه بهره‌بردای معادن، 12 فقره گواهی کشف، 42 فقره مجوز برداشت و 48 فقره پروانه اکتشاف با میزان استخراج چهار میلیون و 100 هزار تن مواد معدنی از جمله فعالیتهای شش ماه اخیر بوده است.

زاوشی در ادامه میزان صادرات محصولات صنعتی و معدنی این استان را در شش ماهه نخست امسال 213 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این مدت، میزان پرداخت حقوق دولتی از واحدهای صنعتی استان مرکزی به 800 میلیون تومان رسیده است، گفت: در سال گذشته میزان دریافتی دولت از محل حقوق دولتی به یک میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده بود که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میزان حقوق دولتی واحدهای معدنی بیش از این مبلغ باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که از میزان مجوز برداشت از معادن خود برداشت بیشتری صورت داده است، تاکید کرد: با لغو پروانه فعالیت در 20 معدن غیرفعال استان و صدور 21 مجوز جدید بهره‌برداری از معادن مختلف، زمینه برای رونق فعالیتهای اقتصادی در این بخش فراهم شده است.