26 اثر به جشنواره پویانمایی سیره رضوی در گلستان ارسال شد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از مجموع این آثار 16 اثر به مرحله پایانی راه یافتند که 10 اثر قابل ارائه در جشنواره است.

وی اظهار داشت: سیره رضوی، نکته‌ها و حکمتها، کرامات رضوی، امام رضا (ع) در فرهنگ اقوام ایرانی، خاطرات رضوی، یاران امام رضا (ع)، آئینها و مراسم رضوی در فرهنگ ایرانی و ... از جمله موضوعات این جشنواره است.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره دارای سه بخش بوده و در حاشیه آن کارگاه های آموزشی نیز برگزار می شود و حضور چهره های برجسته هنر نمایش از دیگر بخشهای این جشنواره است.

به گفته منتظری، نمایش تولیدات دانشجویی و تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، نمایش فیلمهای مختلف از دیگر قسمتهای این جشنواره کشوری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: این جشنواره دوم و سوم آبان ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.