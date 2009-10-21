به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوی، کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان و مرد طلایی کشتی آزاد ایران در رقابتهای قهرمانی جهان اهل شهرستان پل سفید مازندران به پاس کسب مدال طلای جهان تا امروز تنها پنج سکه بهار آزادی دریافت کرده است.
مهدی تقوی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: زمانی که اعلام کردم پنج سکه بهار آزادی دریافت کردهام برخی مسئولان به جای اینکه حرف و درددلم را بشنود به من اعتراض کردند که چرا این موضوع را عنوان کردهام.
وی ادامه داد: همه به من گفتند اگر مدال طلای جهان را کسب کنم به وضعم رسیدگی می کنند اما هنوز این وعدهها عملی نشده است.
تقوی اظهار داشت: با این وضع ما دلسرد می شویم و به این نتیجه می رسیم که اگر به دنبال یک شغل و حرفه می رفتیم بهتر از کشتی گرفتن بود.
تقوی تصریح کرد: چند ماه حضور در اردو و تحمل سختیها و هزینهها را هیچ کس به حساب نمی آورد و تا امروز هیچ کدام از مسئولان سیاسی و ورزشی کشور و استان مازندران به من توجهی نکردهاند و تمام دریافتی من پنج سکه بهار آزادی است اما بهرحال من به دنبال هدفم هستم و بزودی تمریناتم را آغاز می کن چرا که اعتقاد دارم باید در زندگی حرفهای به این بی مهریها عادت کنم.
پاداش نه، شغل مناسب می خواهم
فرشاد علیزاده، دارنده مدال برنز وزن 74 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در حالی که دل پردردی داشت، گفت: کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان برای اولین بار روی سکو قرار گرفت و نایب قهرمان جهان شد اما هیچ کس این نتیجه را ندید.
وی ادامه داد: تنها هدیهای که تا امروز دریافت کردهام یک سکه بهار آزادی است که از طرف شهردار منطقه 16 به من اهدا شد.
علیزاده تصریح کرد: شاید واقعا نایب قهرمانی جهان بی ارزش باشد بهر حال من با بیشتر ملی پوشان آزادکار و فرنگی کار در ارتباط هستم و این بی توجهی به ما باعث شده که بیشتر کشتی گیران دلسرد شده و از این بی مهریها ناراحت باشند.
دارنده مدال طلای آسیا تاکید کرد: در 10 مرحله اردوی تیم ملی ماهها زجر کشیدهام و حالا حاصل آن را می بینم بهرحال من از مسئولان می خواهم به جای هدیه برای من یک شغل مناسب فراهم کنند تا آیندهام تضمین شده و بتوانم با خیال راحت به تمرین بپردازم.
شگفتزده از تقدیرهای بیشمار
صادق گودرزی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تا امروز 10 سکه بهار آزادی به همراه هفت عدد ربع سکه دریافت کردهام .
دارنده مدال برنز وزن 74 کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد رقابتهای جهانی دانمارک تصریح کرد: 10 سکه بهار آزادی از حامی مالی صنایع و معادن استان همدان، پنج ربع سکه بهار آزادی از هیئت کشتی استان و دو ربع سکه از دو نماینده مجلس شورای اسلامی استان دریافت کردهام.
گودرزی تاکید کرد: این تقدیر بی نظیر از من باعث شده که تصمیم بگیرم برای ادامه کشتی گرفتم به تهران بیایم و دیگر برای استان همدان کشتی نگیرم.
وی اظهار داشت: ماهها در اردوی تیم ملی سختی کشیدهایم و حالا این مزد زحمات ماست بهرحال از این همه تقدیر شگفت زدهام.
حبیب الله اخلاقی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم و امیر علی اکبری فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم که مردان برنزی ایران در مسابقات جهانی بودند نیز از بی توجهیها و هدایایی که به چند عدد سکه بهار آزادی محدود شده بسیار گله مند بوده و خواهان توجه بیشتر به کشتی ایران هستند.
از میان قهرمانان ایران در مسابقات دانمارک تنها کشتی گیرانی که در این بین گلهای نکردهاند یکی فردین معصومی است که هدایایی ارزشمندی را از مسئولان سیاسی و ورزشی استان گیلان دریافت کرده است ودیگری حمید سوریان است که خبری از هدایای دریافت شده توسط وی منتشر نشده است و خود نیز در این مورد اظهار نظری نکرده است.
وعدهای که عملی نشده است
این در حالی است که کیومرث هاشمی، معاون سابق سازمان ورزش پیش از آغاز رقابتهای جهانی در بازدید از اردوی کشتی گیران اعزامی به دانمارک اعلام کرده بود که سعیدلو قول داده از مدال آوران رقابتهای جهانی تقدیر می شود که این امر تا امروز محقق نشده است.
کشتی گیران فراموش شده
بهرحال طی سالهای اخیر این برخورد سرد با قهرمانان کشتی گیر و تبعیض میان آنها به این منجر شده است که بسیاری از کشتی گیران با کسب یک مدال از دنیای قهرمانی خداحافظی کردهاند و سرمایههای کشتی ایران براحتی از دست رفتهاند، پشتوانههایی که سالها روی آنها سرمایه گذاری شده، یک شبه و به خاطر فراموش شدن افتخار آفرینیهایشان برای همیشه با دنیای قهرمانی وداع کردهاند.
کشتی پرافتخارترین رشته ورزشی ایران است و همه از این رشته در آستانه رقابتهای قارهای، جهانی و بالخصوص بازیهای آسیایی و المپیک انتظار مدال دارند و این در حالی است که با این هدایای بسیار نفیس! در فاصله چهار سال به المپیک لندن براحتی سرمایههای کشتی ایران با بی توجهی به هدر می روند.
در پایان این نکته را فراموش نکنیم که بی توجهی مسئولان شهری و سیاسی در استانهای تهران، مازندران و همدان به قهرمانان ملی مقوله جدی است و این امر می تواند از رونق ورزش و به خصوص کشتی در این مناطق بکاهد بهر حال در برخی از این استانها این بی توجهی به امری طبیعی تبدیل شده است و این در حالی است که برخیها به موقع از این موفقیتها استفاده ابزاری کردهاند.
نظر شما