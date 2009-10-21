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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

محمد بنا با یزدانی خرم دیدار کرد/ معرفی گزینه سرمربیگری تیم جوانان

محمد بنا با یزدانی خرم دیدار کرد/ معرفی گزینه سرمربیگری تیم جوانان

محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی برای ارائه برنامه‌های خود از جمله اعلام نام گزینه‌ مورد نظرش برای هدایت تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با یزدانی خرم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر دیروز (سه شنبه) در محل فدراسیون کشتی برگزار شد، محمد بنا گزارشی از رقابت‌های قهرمانی کشور در خرم آباد و برنامه‌های آتی تیم‌های ملی کشتی فرنگی به رئیس فدراسیون ارائه کرد.

محمد بنا در ملاقات با یزدانی خرم همچنین گزینه موردنظر خود برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان را معرفی کرد و مقرر شد در صورت موافقت مسئولان فدراسیون کشتی گزینه مورد تایید بنا بزودی هدایت این را برعهده گیرد.

بنا همچنین در دیدار با صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی کشتی برنامه‌های تیم‌های ملی کشتی فرنگی در تمامی رده‌های سنی را با وی هماهنگ کرد. حضور تیم منتخب رقابت‌های کشتی فرنگی کشور در تورنمنت بین المللی جام "وهبی امره" ترکیه از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این نشست‌ها بود.

کد مطلب 968280

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