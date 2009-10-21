مسئولان فدراسیون کشتی با رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست علاوه بر علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، حمید سجادی معاون رئیس سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش‌های قهرمانی، محمدرضا یزدانی خرم رئیس، محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس و عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی نیز حضور داشتند.

در این جلسه مسئولان فدراسیون کشتی گزارشی از عملکرد این فدراسیون در ماه‌های اخیر و موفقیت‌های کشتی ایران در رقابت‌های جهانی ارائه و برنامه‌های خود را برای حضور موفق در مسابقات مهم پیش رو تشریح کردند.

همچنین مسئولان فدراسیون کشتی از ریاست سازمان درخواست کردند برای رشد هرچه بیشتر کشتی در کشور و موفقیت در میادین مختلف بودجه این فدراسیون افزایش یابد. رئیس سازمان تربیت بدنی نیز بر نقش و تاثیر گذار کشتی در ورزش کشور تاکید و انتظارات سازمان ورزش از فدراسیون کشتی را تشریح کرد.