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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۰

مسئولان فدراسیون کشتی با رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار کردند

مسئولان فدراسیون کشتی با رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار کردند

مسئولان فدراسیون کشتی سه‌شنبه شب در محل سازمان تربیت بدنی با علی سعیدلو و دیگر مسئولان این سازمان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست علاوه بر علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، حمید سجادی معاون رئیس سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش‌های قهرمانی، محمدرضا یزدانی خرم رئیس، محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس و عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی نیز حضور داشتند.

در این جلسه مسئولان فدراسیون کشتی گزارشی از عملکرد این فدراسیون در ماه‌های اخیر و موفقیت‌های کشتی ایران در رقابت‌های جهانی ارائه و برنامه‌های خود را برای حضور موفق در مسابقات مهم پیش رو تشریح کردند.

همچنین مسئولان فدراسیون کشتی از ریاست سازمان درخواست کردند برای رشد هرچه بیشتر کشتی در کشور و موفقیت در میادین مختلف بودجه این فدراسیون افزایش یابد. رئیس سازمان تربیت بدنی نیز بر نقش و تاثیر گذار کشتی در ورزش کشور تاکید و انتظارات سازمان ورزش از فدراسیون کشتی را تشریح کرد.

کد مطلب 968281

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