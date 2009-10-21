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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

تغییرات در تیم‌های پایه کشتی آزاد ایران/ جدایی نخودچی و خدایی

تغییرات در تیم‌های پایه کشتی آزاد ایران/ جدایی نخودچی و خدایی

با تصمیم نایب رئیس و مدیر تیم‌های ملی کشتی سرمربیان تیم‌های کشتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران تغییر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تاکید محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد ایجاد رابطه مناسب بین کادر فنی رده‌های سنی مختلف تیم‌های ملی و با توجه به اختلاف نظر میان کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد بزرگسالان و جوانان بزودی مجید خدایی سرمربی، تیم کشتی آزاد جوانان ایران از سمت خود برکنار می شود.

همچنین با توجه به پروازی بودن قدیر نخودچی، سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران مسئولان فدراسیون کشتی در صدد اعمال تغییرات در راس کادر فنی این تیم نیز هستند. با نگاهی به اسامی 9 نفره اعضای کمیته فنی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور در مشهد براحتی نام سرمربی احتمالی تیم کشتی آزاد جوانان را که از مربیان سابق این تیم بوده است، مشخص می شود.

کد مطلب 968282

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