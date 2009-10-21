به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تاکید محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی در مورد ایجاد رابطه مناسب بین کادر فنی رده‌های سنی مختلف تیم‌های ملی و با توجه به اختلاف نظر میان کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد بزرگسالان و جوانان بزودی مجید خدایی سرمربی، تیم کشتی آزاد جوانان ایران از سمت خود برکنار می شود.

همچنین با توجه به پروازی بودن قدیر نخودچی، سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران مسئولان فدراسیون کشتی در صدد اعمال تغییرات در راس کادر فنی این تیم نیز هستند. با نگاهی به اسامی 9 نفره اعضای کمیته فنی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور در مشهد براحتی نام سرمربی احتمالی تیم کشتی آزاد جوانان را که از مربیان سابق این تیم بوده است، مشخص می شود.