سرانه فضای ورزشی استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان سرانه ورزشی در کشور 50 سانتیمتر مربع است وضعیت سرانه ورزشی استان زنجان را مطللوب ارزیابی کرد و افزود: از 16 شهر استان نیز 9در شهر این میزان سرانه فضای مرزشی بالاتر از نرم کشوری است.

وی با یادآوری اینکه برای ارتقای سرانه ورزشی زنجان سال گذشته 40 طرح ورزشی در سطح این استان به بهره برداری رسید، ادامه داد: در حال حاضر 73 طرح نیمه تمام ورزشی در سطح این استان در حال اجراست که با بهره برداری از آنها سرانه کنونی فضای ورزشی استان ارتقا خواهد یافت.

وی ادامه داد: در هفته تربیت بدنی چهار پروژه عمرانی به بهره برداری خواهد رسید که بیش از 80 درصد این پروژه ها پیشرفت فیزیکی دارند.

رحمانی اظهار داشت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان 12 میلیارد تومان اعتبار برای تربیت بدنی اختصاص داده شده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان در ادامه ازپیشرفت فیزکی 55 درصدی استادیوم 15 هزار نفری گاوازنگ خبر داد و گفت: استادیوم 15 هزار نفری گاوازنگ تا پایان تیرماه سال 89 به بهره برداری خواهد رسید.

رحمانی با بیان اینکه سهم اعتبارات عمرانی تربیت بدنی استان زنجان در سال 88 بالغ بر 200 میلیون تومان است، افزود: این میزان اعتبار نیازمند توسعه است و باید برای تحقق پروژه های تربیت بدنی استان زنجان این میزان افزایش است.

وی با بیان این مطلب که استان در حوزه ورزش موفقیتهای خوبی داشته است از استان زنجان به عنوان چند استان مدال آور و طلایی در کشور یاد کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان افزود: استان زنجان در بسیاری از رشته های ورزشی به عنوان استان برتر و صاحب مقام حضور دارد و این اصل موجب شده در رقابتهای برون مرزی و بین المللی رقبا حساب ویژه برای استان زنجان باز کنند.

رحمانی در ادامه به کمبود فضای ورزش بانوان اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات ما در استان کمبود فضای ورزشی برای بانوان است که در این راستا مجموعه مادران و کودکان در حال حاضر در دست اجراست.